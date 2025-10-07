Taylor Swift pone de excusa a Travis Kelce para no actuar en la Super Bowl

La visita de Taylor Swift al programa de Jimmy Fallon sigue la línea del resto de entrevistas que ha concedido para la rueda promocional de ‘The Life of a Showgirl’. No ha contado casi nada que no sepamos ya. Sí que ha explicado por primera vez por qué no ha protagonizado todavía una actuación en el descanso de la Super Bowl. Ella cuenta que no tiene nada que ver con Travis Kelce, pero tiene todo que ver con Travis Kelce, aunque sea indirectamente.

La superestrella ha dado detalles sobre el videoclip de ‘The Fate of Ophelia’ o su anillo de bodas, además de confirmar que Ed Sheeran se enteró de su compromiso por Instagram. Sin embargo, lo interesante llega justo en los últimos dos minutos de la entrevista, cuando Swift niega que el hecho de no haber actuado en la Super Bowl tenga algo que ver con los derechos del metraje.

«Jay-Z siempre se ha portado muy bien conmigo y nuestros equipos se conocen muy bien», comienza la cantante. Esta explica que siempre puede contarle la verdad al rapero y empresario estadounidense: «Estoy enamorada de un hombre que practica ese deporte en el campo de verdad. El fútbol profesional es ajedrez violento. Gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Durante toda la temporada, estoy centrada en lo que está haciendo ese hombre en el campo», asegura.

«¿Te imaginas que él esté ahí cada semana, jugándose la vida, practicando este deporte tan peligroso y con tanta intensidad, para que yo esté pensando en cómo debería ser mi coreografía?», cuenta Taylor, para inmediatamente decir que «esto no tiene nada que ver con Travis». «A él le encantaría que yo lo hiciese, pero estoy demasiado centrada en el juego», concluye.