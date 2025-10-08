Taylor Swift habla de las malas críticas de ‘The Life of a Showgirl’

‘The Life of a Showgirl‘ está teniendo una acogida comercial sin precedentes, habiendo vendido ya más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos, 300.000 en Reino Unido, y todo ello sin que ni siquiera haya terminado la semana. Pero también está teniendo críticas irregulares, con algunos medios puntuando el álbum con 5 estrellas como Rolling Stone, y otros suspendiéndolo, como The Guardian. La sensación en foros como Popjustice o nuestra sección de comentarios es más bien negativa.

Taylor Swift ha decidido contestar estas críticas durante una entrevista con Apple Music. En el vídeo bajo estas líneas, que comienza con unas risas sobre la mención al Real Madrid que hay en el tema ‘Wi$h Li$t’, habla sobre este tema en el minuto 6.

- Publicidad -

Dice la artista cuando le preguntan por la reacción de la gente, sin que el presentador apele especialmente a las críticas negativas: «Doy la bienvenida al caos. Si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título del álbum, estás contribuyendo. Y el arte… tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte. No soy la policía del arte. Es decir, todos tienen derecho a sentir exactamente lo que quieran».

Su declaración más interesante viene a continuación, cuando dice que discos que no han funcionado tan bien en principio como ‘Reputation’, que tiene la misma nota que el nuevo en Metacritic (70/100), luego se han reivindicado.

- Publicidad -

«Me encanta ver a mis fans decir: «antes no me identificaba con ‘Reputation’, y ahora que me han pasado ciertas cosas en mi vida, es mi disco favorito». O «antes era una chica ‘Fearless’, y ahora estoy obsesionada con ‘Evermore’. Hago las cosas para el largo plazo. Tengo muy en cuenta el legado cuando hago mi música. Sé lo que hice. Sé que lo adoro, y sé que, en cuanto a lo que es «Showgirl», todo esto forma parte de él».