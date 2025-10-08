Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel

Björk ha denunciado el «secuestro» de su amiga de la infancia, la cantante islandesa Magga Stína, por el ejército de Israel. Stína se encontraba entre los tripulantes de las flotillas que zarparon rumbo a Gaza para abrir el corredor humanitario, siguiendo los pasos de la activista sueca Greta Thunberg. En las últimas horas, Israel ha interceptado nuevo barcos que se dirigían a Gaza desde aguas internacionales, y ha detenido a 150 personas, entre ellas ocho españoles.

Según un medio islandés, Stína se había unido a la Flotilla de la Libertad e iba a bordo de un barco llamado Conscience que partía desde Egipto.

En su comunicado, Björk expresa su apoyo a Greta y Magga por sus esfuerzos para lograr que “se detenga el genocidio en Gaza” y compara la relación entre Palestina e Israel con los 600 años de historia colonial de Islandia. Asimismo, insta a las autoridades islandesas a suspender toda relación económica con Israel hasta que cese la masacre.

«Creo que el activismo es tan diverso como son los humanos», escribe Björk. «Es ilegal dejar morir de hambre a la población y evitar que esa comida alcance a los niños».

Magga Stína es especialmente conocida en el mundo de la música por su álbum debut de 1998, ‘An Album’, que contiene el single ‘Naturally’. Otros de sus lanzamientos son ‘Jólaveisla’, un álbum navideño junto a Hljómsveit Harðar Braga, publicado en 2002, o un directo editado en 2020.

En 2018, Stína, cuyo nombre real es Margrét Kristín Blöndal, incursionó en política tras ser elegida presidenta de la Samtök leigjenda (“Asociación de Inquilinos”) en Islandia, si bien el presidente actual es otro.

