Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta… a Monkey Week ’25

Monkey Week SON Estrella Galicia desvela una nueva tanda de artistas que formarán parte de la 17ª edición del festival, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en El Puerto de Santa María. Sanguijuelas del Guadiana y TRISTÁN! & The Jazz Band Air encabezan los 21 nuevos nombres del cartel.

Çantamarta, Ku!, Karmento, Calequi y Las Panteras, Ashleys y Diamante Negro también están entre los artistas confirmados, además de otros como Blaya, Erin Memento, Idoipe, Jardín, J Battle, Los Chivatos, Madmess, Musgö, Them Flying Monkeys, Ultralágrima, Unsafe Space Garden, Vangoura y Ven’nus.

Estos se suman a un numeroso y variado cartel previamente anunciado y encabezado por Cupido. Entre sus filas encontramos a Teo Planell, Joe Crepúsculo, La Tania, Aiko el grupo, l0rna, nusar3000, Azuleja, Repion y Bernarda, entre muchos otros.

Monkey Week SON Estrella Galicia contará un año más con una amplia programación de showcases y sus habituales jornadas profesionales, entre las que figuran conferencias, mesas redondas, talleres, sesiones de networking y diferentes actividades que se darán a conocer en breve.

Los abonos para el público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, ya están disponibles. Ocurre lo mismo con los abonos profesionales, que facilitan el acceso a las jornadas Monkey PRO.