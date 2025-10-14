La Oreja de Van Gogh celebran un año sin Leire reiniciando redes

Hace solo un año se comunicó, de muy mala manera, la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh. Hoy podemos celebrar ‘Mi nombre’ de Martínez como una de las mejores canciones de 2025.

El grupo, siguiendo su extraña línea comunicativa, ha celebrado la efemérides reiniciando sus cuentas en las redes sociales. La Oreja de Van Gogh han posteado una imagen completamente en blanco en Instagram, su avatar también ha tornado una página en blanco. Su página web, otra página en blanco. Además, en su bio de Instagram puede leerse el lema «Solo juntos tiene sentido».

Sus seguidores y sus no seguidores también, tienen claro que el anuncio del regreso al grupo de Amaia Montero, es inminente. Es un secreto a voces. Lo sabe Cayetana Guillén-Cuervo y lo sabe Javi de Hoyos de D’Corazón (RTVE). La única pregunta que queda en el aire es si su gira de reunión tendrá buena acogida tras las malas artes con que se ha sacado a Leire de la formación tras 17 años de entrega; y también si habrá nuevo material de estudio.

Sobre lo segundo, no hay tantos rumores, pero sobre lo primero nuestra apuesta es que el grupo agotará entradas igual: ¿quién va a perderse tamaño acontecimiento por un enfado? Con ‘Rosas‘ acercándose a los 1.000 millones de streams en Spotify, ¿quién va a decidir quedarse en casa en plan «me enfado y no respiro»? Otra cosa es el lustre que hayan podido quitarle a todo este anuncio después de tantos años de espera…