La vuelta de ‘Cachitos’ ahora sí tiene fecha definitiva

Hace unas semanas, RTVE aseguraba que el regreso de ‘Cachitos de hierro y cromo’ sucedería a partir del sábado 4 de octubre. Rápidamente, la entidad suspendió el lanzamiento de la 14ª temporada del programa. Finalmente, el formato de Ángel Carmona ya tiene fecha de estreno en La 2. Será este domingo 19 de octubre a las 23:30 horas.

Esta temporada contará con 10 capítulos y el primero ya tiene nombre y temática. Este se titulará ‘Por el mundo’ y se centrará en el mejor dance alrededor del globo.

- Publicidad -

La temporada pasada, el programa se emitía los sábados a las 23h y ahora ha cambiado para adaptarse a la nueva estrategia de los fines de semana de la cadena. Así, ‘Versión española’ también pasa a emitirse los sábpados en prime time, mientras que el programa de Henar Álvarez se pasa a los domingos.