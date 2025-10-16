Charlie Puth anuncia disco y bebé con uno de sus mejores singles

Charlie Puth es uno de los pop stars masculinos dedicados al pop en quien más podemos confiar, ya que su catálogo de temazos es considerable, tanto los que ha escrito para sí mismo (‘Attention’) como los que ha cedido a otros artistas (‘Harleys in Hawaii‘ de Katy Perry).

Ahora, un año después de que Taylor Swift declarara al mundo entero que «Charlie Puth debería ser un artista más famoso» en la canción que daba título a su anterior disco, Puth pone en marcha la promoción de su próximo álbum, ‘Whatever’s Clever’, que se pondrá a la venta el 6 de marzo.

La portada es… curiosa, cuanto menos. Pero ‘Changes’, el primer adelanto, es indudablemente una de las mejores canciones que ha escrito. El homenaje al pop salpicado de jazz de los 80 y 90 es evidente -por ejemplo, a hits como ‘Higher Love’ (1986) de Steve Winwood-, pero lo mejor de ‘Changes’ es su in crescendo, que introduce sorpresas por el camino y, sobre todo, su alegre espíritu, justo cuando más lo necesitamos.

Las referencias noventeras se acentúan en el vídeo de ‘Changes’, que incluye animaciones y un Charlie Puth vestido un poco al estilo de ‘Doctor en Alaska‘. En el clip hace un cameo Brooke Puth, esposa de Charlie: ambos anuncian que están esperando un bebé.

