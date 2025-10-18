La fantasía sexual de Guitarricadelafuente se desata en Madrid

Yo tenía un prejuicio con Guitarricadelafuente. Hace años, cuando Álvaro Lafuente era conocido sobre todo por canciones como ‘Abc’ o ‘Agua y Mezcal’, pensaba que se trataba de un pijo haciendo música para pijos. Esta idea preconcebida fue destruida completamente la primera vez que lo vi en directo, en el Santander Music de 2022. Lo que más me sorprendió fue su libre uso del autotune y lo refrescante que sonaba su piano. Por aquel entonces, hablaba de que este parecía estar producido por Mike Dean. Aun así, su música se me resistía. Hasta que llegó ‘Spanish Leather’, claro. Hoy, tras ver su debut en el Movistar Arena, me alegro de haber cambiado de opinión a tiempo.

El show del artista de Benicasim es una divertidísima fantasía sexual desde que sale al escenario cubierto de cuero de pies a cabeza. Él es el foco total de un diseño de escenario sumamente austero, pero elegante. No hizo falta nada más que dos luces y una media luna de planchas metálicas. Simple y efectivo. Empezar el concierto con ‘Full time papi’ es una decisión excelente. Antes de poder asimilar la canción, tres tíos sin camiseta salen al escenario y se cuelgan de las anillas que hay en el techo, las cuales no vuelven a ser usadas en todo el espectáculo.

En un setlist más lógico y facilón, el recinto entero coreando «quiero ser tu full time papi» sería el clímax del concierto. Aquí, la energía aumenta todavía más con el siguiente tema, ‘BABIECA’. Para cuando llega ‘Futuros amantes’, con sus virguerías sónicas, Guitarrica ya está prácticamente empapado de sudor mientras toca la guitarra eléctrica. Siempre me había gustado el directo de Lafuente, pero hubo quien pensaba, a raíz de mis primeras crónicas, que todavía le faltaba algo de rodaje. Este comienzo de concierto demuestra que, lo que sea que le faltase, ya lo tiene.

Los gritos inundaron el Movistar Arena cuando Guitarrica volvió a aparecer en una esquina del escenario, sin chaqueta y descalzo, sobre lo que parecía ser… una piscina de barro. La canción era ‘Poses’. Uno más uno… Aquí el cámara se mereció el premio al más cachondo del recinto. Mientras Álvaro estaba de rodillas revolcándose en el lodo, los planos de su paquete y sus pies manchados inundaban las pantallas. La simbología sexual estuvo presente durante todo el show, pero en este momento concreto absolutamente nadie estaba viendo un micrófono entre las manos de Guitarricadelafuente. Él sabía lo que hacía y se lo estaba pasando increíble en el proceso. En ‘Pipe dream’, por ejemplo, terminó la canción girando sobre sí mismo con el pie de micro totalmente estirado. Él mismo dijo que todo era «muy fuerte» y que estaba directamente «disociando».

Ya vestido con una camisa y unos vaqueros cortos, el artista de 28 años dio un poco de contexto de ‘Spanish Leather’, revelando que ‘Puerta del Sol’ fue la primera canción que escribió para el LP. Los momentos de hype fueron tremendos, principalmente por el ímpetu del cantante y el sólido sonido de la banda. Fue el caso de ‘Port Pelegrí’: fiesta instantánea. Sin embargo, era en los instantes más íntimos donde brillaba de verdad la sentida voz de Guitarricadelafuente. El pausado inicio al piano del tema mencionado, el finalazo con atuendo barroco de ‘Tramuntana’ y toda ‘Quién teme a la máquina?’, incluida esa inédita coda autotuneada en la que Álvaro canta sobre ir con su «chulo» al Rastro e improvisa melodías con el título del disco: «Madrileño, pero de provincia», suelta. Eso de «en la Puerta del Sol nos matamos los dos» fue escenificado con dos hombretones haciendo lucha libre en la zona de barro. Ya sabéis. Lo que se nos viene a todos a la cabeza al ver algo de la UFC.

La única pega que se le puede poner a este set es que el contraste entre las canciones de ‘Spanish Leather’ y algunas de las más tempranas de la discografía de Guitarrica es demasiado grande. No en el recibimiento del público, sino en la madurez que desprenden. Quizás es mi prejuicio volviendo de nuevo, pero pasar de la sensualidad de ‘Poses’ a pasearse de lado a lado con la guitarra en la mano, tipo fiesta ibicenca, es un cambio brusco. El de Benicasim tampoco añade muchos cambios estilísticos para adaptar esas canciones a su nueva era. Más bien, prefiere dejar la mayoría como estaban hasta ahora. La explosión de sonido al final de ‘Conticinio’ es de agradecer. ‘Guantanamera’, como momento mechero del bolo, sí que funciona sin ningún tipo de añadido.

Las caras de asombro provenientes de la poca duración del espectáculo, en torno a una hora y cuarto, invadieron la pista en cuanto se encendieron las luces. El concierto de Guitarricadelafuente fue tan breve como divertido, eso sí, lo cual lo hizo todavía más ameno. «No es que tenga muchas canciones», dijo con razón. Yo, feliz de que aumente su repertorio en cuanto le apetezca.