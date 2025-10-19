SAIKO niega haber discriminado a bailarines por homofobia

SAIKO, uno de los cantantes de urban más exitosos de España, pues tiene hasta 7 singles nº 1 en el país, ha negado ser homófobo y ha afirmado estar «totalmente en contra de la homofobia», después de haber sido acusado de discriminación por un antiguo bailarín y coreógrafo con el que trabajó en una gira de 2024, y que abandonó las preparaciones de la siguiente gira tras percibir actitudes homófobas por parte del artista y su entorno profesional.

El coreógrafo y bailarín, Alber Montero, no menciona el nombre de SAIKO en su declaración, pero el artista ha publicado un comunicado de cerca de diez minutos contestando las acusaciones, afirmando que se le atribuyen palabras que él no ha pronunciado. Entre ellas, presuntamente habría dicho estar «hasta los cojones de montarme en el escenario con maricones y niñas».

Montero afirma que, durante la gira anterior del artista, los ocho bailarines homosexuales del equipo eran continuamente apartados y que el artista solo se relacionaba con el único integrante heterosexual. En las preparaciones de la gira siguiente, el coreógrafo asegura que propuso incorporar a su pareja como asistente y que la respuesta fue negativa porque buscaban un perfil «más masculino». Cuenta también que en los castings las propuestas de bailarines homosexuales eran sistemáticamente rechazadas, mientras que los bailarines heterosexuales eran priorizados.

Montero explica que durante los preparativos de la gira surgió la oportunidad de realizar un bolo aparte, y que cuando propuso la participación de su pareja, quien ya conocía las coreografías, esta volvió a ser rechazada por tener «demasiada pluma», y que al coreógrafo se le permitió participar «porque se le nota menos».

SAIKO ha negado las acusaciones, calificándolas de “falsas” y asegurando que no entiende por qué ha sido involucrado en un “horrible episodio” en el que no ha tenido nada que ver. El cantante explica que la persona que habló en su nombre con el coreógrafo fue “despedida a los dos o tres días” y que él mismo respetó la decisión del bailarín de abandonar el proyecto “si no se sentía cómodo”.

SAIKO ha insistido en que «todo el que me conozca sabe que no soy homófobo» y ha lamentado que «sigan pasando estas cosas a día de hoy». Y ha puntualizado: «A mí me da igual si te comes una polla, un coño o una piedra, lo único que me importa es mi vida y ser feliz».