Kae Tempest clama por la libertad en la gira «Self Titled»

Kae Tempest tiene hace rato repertorio para dar un espectacular concierto de grandes éxitos. Van 5 discos, 2 de los cuales han sido nominados al Mercury Prize. ‘Let Then Eat Chaos‘ y ‘The Book of Traps and Lessons‘ forman parte de la historia del «spoken word» y los dos que han salido después de aquellos no es que sean precisamente decadencia. Si lo fueran, sería porque lo es el mundo.

Sin embargo, para Tempest es importante contar su historia reciente. ‘Self Titled‘ es otro análisis del estado del mundo según su visión, con el foco puesto en la lucha de las personas trans. Es quizá por eso que su nuevo show se divide en dos partes: una primera con unas pocas canciones de todas las épocas, y una segunda en la que suena su último álbum completo y en orden para ponerlo en valor.

- Publicidad -

La salida de Kae en La Riviera resulta algo fría, dilatada un par de minutos, con el artista recitando desde fuera del escenario. Es cuando suenan los acordes identificativos de ‘Priority Boredom’ que el público se empieza a entregar. El piano de ‘Firesmoke’ envuelve, los beats electrónicos casi tecnazo de ‘Move’ apremian, en ‘More Pressure’ se produce un momento mágico con Kae elevando los brazos entre los aplausos del público. ‘People’s Faces’ cierra esa primera mitad, siempre como favorita de sus seguidores, aunque esta vez no se encienden las luces de la sala. Es demasiado pronto y queda medio concierto por delante. Este tema ya no es el clímax del show a su cierre como en otras ocasiones.

En ese momento falta aún toda la presentación de ‘Self Titled’. Si la primera parte del set se llamaba «No estaba preparado aún» haciendo referencia a su pasado, esta segunda se titula «si esperas al momento adecuado, nunca estarás preparado». ‘I Stand on the Line’ hace bailar, las letras de ‘Statue in the Square’ y ‘Know Yourself’ apelan a la comunidad LGTBIQ+, la primera de manera general, la segunda como diálogo con su yo de niño, mediante un sampleo de su voz. Se cumple mi sueño de escuchar en vivo la canción de amor ‘Sunshine on Catford’, aunque sea sin Neil Tennant.

- Publicidad -

La segunda mitad de esta segunda parte -lo que sería la cara B del álbum si alguien se hubiera molestado en publicar un vinilo- carece de singles, pero Kae Tempest cumple dando beats bastante bailables, como los de ‘Diagnoses’, o recitados tan profundos como los de ‘Till Morning’. Su voz repitiendo «find that child» refiriéndose a sí mismo, mantiene en vilo a toda La Riviera. O casi.

El show sí habría agradecido algún tipo de efecto más, ahora que Kae Tempest ha pasado a salas más grandes, aunque sea sin llenarlas del todo. Estábamos acostumbrados a verle en espacios algo más pequeños, donde el artista fijaba más la mirada en el rostro de la gente y resultaba más cercano e impresionante como performer. Si los escenarios son mayores, también lo debería ser la producción. Alguna proyección de su infancia, incluso de artistas trans y no binarixs como en sus vídeos, habrían sumado algo.

- Publicidad -

También un pianista, un batería o algún músico más. Una DJ y corista es su única compañía, aunque la verdad es que esta emociona con su voz añadida en pistas como ‘Salt Coast’ o el bis final con ‘Freedom’, dándoles un toque casi new-age. Kae Tempest deja para el final uno de sus asombrosos recitados a capela durante 3, 4, 5 minutos, en el que nos habla de amor y libertad; y finalmente cierra con la versión de George Michael, escogida por razones evidentes. No es una versión góspel ni pop, sino una peliaguda adaptada a las sonoridades de ‘Self Titled’. Suena como la habrían hecho Ibeyi, electrónica pero ancestral, en cierta medida soul. El telonero Jacob Alon se suma a los coros y los tres saludan y reciben el aplauso final como si hubiéramos asistido al concierto de un grupo. Aunque aquí todas las miradas y el foco estaban puestos en Kae. 7,9.