Conan Gray anuncia única fecha en España

Conan Gray anuncia una nueva fecha en nuestro país, ahora como parte de su gira mundial «Wishbone World Tour 2026», en la que le acompañará Esha Tewari como artista invitada. Conan Gray presenta su cuarto álbum de estudio, el notable ‘Wishbone’ (Republic Records), publicado este verano, llegando al top 3 del Billboard 200. Es decir, sus fans ya son legión. De él destacábamos temas como ‘Vodka Cranberry’, ‘Care’, ‘This Song’, ‘Caramel’ o ‘Actor’, que suceden al exitazo logrado por un tema suyo de 2020, ‘Heather’. Este supera ya los 2.000 millones de streams en Spotify.
La gira mundial de Conan Gray recorrerá 42 ciudades, comenzando el 19 de febrero en el Target Center de Minneapolis. En España la única ciudad afortunada será Madrid. Visitará el Palacio Vistalegre el 6 de junio antes de saltar a Lisboa. En Live Nation tenéis toda la información.
Las entradas salen a la venta el 24 de octubre a las 9 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque hay una preventa el miércoles 22 de octubre a las 9 en Live Nation-S.SMusic. El jueves 23 de octubre hay otra preventa en Live Nation a partir de las 9 horas. Las entradas costarán desde 50 € más gastos de distribución.
Os dejamos con todo el calendario de su gira, dividida en 3 continentes y conduciendo hasta el mes de octubre:
Norteamérica
Jueves 19 de febrero – Minneapolis, Minnesota – Target Center
Sábado 21 de febrero – Fishers, Indiana – Fishers Event Center
Lunes 23 de febrero – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena
Miércoles 25 de febrero – Boston, Massachusetts – TD Garden
Viernes 27 de febrero: Newark, Nueva Jersey, Prudential Center.
Sábado 28 de febrero: Belmont Park, Nueva York, UBS Arena.
Lunes 2 de marzo: Filadelfia, Pensilvania, Xfinity Mobile Arena.
Miércoles 4 de marzo: Raleigh, Carolina del Norte, Lenovo Center.
Viernes 6 de marzo: Atlanta, Georgia, State Farm Arena.
Sábado 7 de marzo: Orlando, Florida, Kia Center.
Martes 10 de marzo – Fort Worth, Texas – Dickies Arena
Miércoles 11 de marzo – Houston, Texas – Toyota Center
Viernes 13 de marzo – Glendale, Arizona – Desert Diamond Arena
Lunes 16 de marzo – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena
Miércoles 18 de marzo – Sacramento, California – Golden 1 Center
Viernes 20 de marzo – Los Ángeles, California – Kia Forum
Europa
Martes 5 de mayo – Dublín, Irlanda – 3Arena
Jueves 7 de mayo – Birmingham, Reino Unido – bp Pulse LIVE
Sábado 9 de mayo – Mánchester, Reino Unido – AO Arena
Domingo 10 de mayo – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro
Martes 12 de mayo – Londres, Reino Unido – O2 Arena
Jueves 14 de mayo – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
Viernes 15 de mayo – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
Sábado 16 de mayo – Düsseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Halle
Lunes 18 de mayo – París, Francia – Adidas Arena
Jueves 21 de mayo – Hamburgo, Alemania – Sporthalle
Sábado 23 de mayo – Oslo, Noruega – Unity Arena
Lunes 25 de mayo – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
Martes 26 de mayo – Copenhague, Dinamarca – Royal Arena
Jueves 28 de mayo – Berlín, Alemania – Max-Schmeling-Halle
Viernes 29 de mayo – Cracovia, Polonia – Tauron Arena
Domingo 31 de mayo – Praga, República Checa – O2 Universum
Lunes 1 de junio – Viena, Austria – Wiener Stadthalle
Miércoles 3 de junio – Bérgamo, Italia – ChorusLife Arena
Sábado 6 de junio – Madrid, España – Palacio Vistalegre
Domingo 7 de junio – Lisboa, Portugal – MEO Arena
Australia
Sábado 26 de septiembre – Auckland, Nueva Zelanda – Spark Arena
Martes 29 de septiembre – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Centre
Jueves 1 de octubre – Sídney, Australia – Qudos Bank Arena
Sábado 3 de octubre – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena
Lunes 5 de octubre – Adelaida, Australia – Adelaide Entertainment Centre
Jueves 8 de octubre – Perth, Australia – RAC Arena