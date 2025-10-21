Oneohtrix Point Never presentará su nuevo disco en Madrid

Daniel Lopatin, uno de los artistas más vanguardistas de la electrónica actual, ha anunciado su nuevo álbum. ‘Tranquilizer’ estará disponible a partir del 17 de noviembre y será el sucesor de ‘Again’, lanzado en 2023. A la vez, presentará algunas canciones inéditas del LP en su concierto de Madrid, el próximo 7 de noviembre.
El director musical de la Super Bowl de The Weeknd y colaborador de decenas de artistas, Oneohtrix Point Never, describe su nuevo disco como «un regreso a una forma de hacer música orientada al proceso que yo sentía que evocaba una cierta locura». Las tres primeras canciones del álbum han salido en forma de un EP, titulado ‘tra’.
Por otro lado, el artista estadounidense también ha anunciado su regreso a la capital española con un concierto el próximo 7 de noviembre en el Teatro Barceló. Las entradas para la velada, que contará con la participación de la productora y vocalista Evita Manji, ya están disponibles.
Tracklist de ‘Tranquilizer’:
01 For Residue
02 Bumpy
03 Lifeworld
04 Measuring Ruins
05 Modern Lust
06 Fear of Symmetry
07 Vestigel
08 Cherry Blue
09 Bell Scanner
10 D.I.S.
11 Tranquilizer
12 Storm Show
13 Petro
14 Rodl Glue
15 Waterfalls