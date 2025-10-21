Oneohtrix Point Never presentará su nuevo disco en Madrid

Daniel Lopatin, uno de los artistas más vanguardistas de la electrónica actual, ha anunciado su nuevo álbum. ‘Tranquilizer’ estará disponible a partir del 17 de noviembre y será el sucesor de ‘Again’, lanzado en 2023. A la vez, presentará algunas canciones inéditas del LP en su concierto de Madrid, el próximo 7 de noviembre.

El director musical de la Super Bowl de The Weeknd y colaborador de decenas de artistas, Oneohtrix Point Never, describe su nuevo disco como «un regreso a una forma de hacer música orientada al proceso que yo sentía que evocaba una cierta locura». Las tres primeras canciones del álbum han salido en forma de un EP, titulado ‘tra’.

Por otro lado, el artista estadounidense también ha anunciado su regreso a la capital española con un concierto el próximo 7 de noviembre en el Teatro Barceló. Las entradas para la velada, que contará con la participación de la productora y vocalista Evita Manji, ya están disponibles.

Tracklist de ‘Tranquilizer’:

01 For Residue

02 Bumpy

03 Lifeworld

04 Measuring Ruins

05 Modern Lust

06 Fear of Symmetry

07 Vestigel

08 Cherry Blue

09 Bell Scanner

10 D.I.S.

11 Tranquilizer

12 Storm Show

13 Petro

14 Rodl Glue

15 Waterfalls