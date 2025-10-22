HAIM y Bon Iver no quieren «atar» a su pareja, pero sí

HAIM se reúnen con Bon Iver en el deluxe de su último disco, ‘I quit’, y el resultado es una canción de pop con toques de country lista para reproducirse en cualquier cita romántica. Sin embargo, no es del todo una canción sobre enamorarse. ‘Tie you down’ es la Canción del Día.

Bon Iver y el grupo californiano no son nuevos conocidos. Justin Vernon tiene créditos en dos canciones del disco de las hermanas, mientras que Danielle Haim también aparece en ‘sABLE, FABLE’, el último disco del artista. En este sentido, ‘If Only I Could Wait’ tiene muchas similitudes con ‘Tie you down’. Ambas son un dueto ensoñado en el que las melodías cobran todo el peso de la canción.

La letra, por otro lado, habla sobre tener sentimientos opuestos en una relación. Sobre ser una contradicción andante que no quiere «atar» a nadie, pero que a la vez quiere un compromiso claro con la otra persona. «Te quiero aquí, pero no sé cómo no atarte», canta Danielle Haim en el estribillo. Esta también canta sobre estar «feliz y triste» a la vez,lo cual la estás volviendo «loca».

Junto a ‘Tie you down’, el deluxe de las HAIM incluye otras dos canciones: ‘The story of us’, que describen como una de sus favoritas, y ‘Even the bad times’, una de las primeras que escribieron para el nuevo disco.