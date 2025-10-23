Más Parker, menos Federline

Esta semana está siendo la semana de los Kevins. Por un lado, Kevin Parker ha publicado nuevo disco, ‘Deadbeat‘, que ha recibido críticas encontradas. En JENESAISPOP nos ha encantado, por ejemplo, y ha sido el Disco de la Semana. Sin embargo, Pitchfork lo ha suspendido, puntuándolo con un mísero 4,8 (el público está a favor y ‘Dracula’ acaba de colarse en el top 50 global de Spotify).

Por otro lado, otro Kevin está de estreno. Se trata de Federline, el ex-marido de Britney Spears y padre de sus dos hijos. Federline ha lanzado su libro de memorias, ‘You Thought You Knew‘, en realidad centrado en su matrimonio con Spears, que duró de 2004 a 2007. El libro está siendo un fracaso de ventas. Casi no ha habido pre-orders y el libro no se ha colado ni en el top 500 de Amazon.

- Publicidad -

Federline es, casualmente, uno de los “deadbeats” más famosos de la cultura popular: en la imaginación colectiva, su único gran logro habría sido casarse con Britney Spears y vivir de la manutención, que según dicen ya se le ha acabado, ya que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ya son mayores de edad. Quizá por eso ha decidido publicar su libro.

En ‘You Thought You Knew’, Federline expone una serie de miserias sobre Britney Spears que resultan extremadamente incómodas de leer. En especial, revela supuestos abusos de Spears hacia sus hijos, entre otros incidentes que ponen en serias dudas sus capacidades como madre. Federline asegura que su intención al contar su historia es ayudar a Spears, pone en entredicho al movimiento #FreeBritney, insiste en que “el tiempo se acaba” y, de manera alarmante, advierte que si nadie interviene, podría ocurrir una tragedia inminente. Spears ha contestado acusando a Federline de «gaslighting» y de «contar mentiras de camino al banco».

- Publicidad -

Aunque no pretendo conocer al detalle la vida personal de Britney Spears y Kevin Federline, se me escapa de qué manera puede ayudar a Spears el lanzamiento de un libro que revela detalles tan morbosos y perturbadores sobre su vida. El fracaso de ‘You Thought You Knew’ revela que el público sigue del lado de Spears a pesar de la publicación de estas informaciones, porque la consciencia sobre salud mental es mayor que en 2007. Medios como The Independent o The Cut han vapuleado el libro.

Está siendo una semana dura para los Kevins, aunque con matices. ‘Deadbeat’ está recibiendo críticas negativas, parece que sobre todo desde medios anglosajones (tampoco a Stereogum ni a Anthony Fantano les ha gustado), aunque otras muy positivas y el público claramente está recibiendo el disco con los brazos abiertos, como demuestra su éxito comercial. En el caso de ‘You Thought You Knew’ la máxima está siendo, más bien: ‘The Less I Know, the Better’.