Kevin Federline, ex marido de Britney, publicará sus memorias

Exactamente dos años después de la publicación de ‘La mujer que soy‘, las memorias de Britney Spears, su ex marido y padre de dos hijos, Kevin Federline, lanzará su propio libro biográfico. ‘You Thought You Knew’, que se pone a la venta el 21 de octubre, expondrá la relación de Federline con la «fama, la paternidad y el costo privado de la vida pública, contada por una de las figuras más incomprendidas de la cultura pop».

“Este libro es extremadamente íntimo y transparente», cuenta Federline en la nota de prensa oficial. «Logré mis sueños más grandes, enfrenté desamores devastadores y soporté burlas constantes, todo mientras me convertía en el padre que mis hijos necesitaban mientras atravesaban una turbulencia emocional incesante. Si alguna vez tuviste preguntas, aquí encontrarás respuestas”.

‘You Thought You Knew’ será el lanzamiento debut de Listenin, el nuevo sello de audiolibros de Barracuda Baby Production.

Federline irrumpió en la escena del espectáculo como bailarín de respaldo de artistas como Michael Jackson, P!nk o Justin Timberlake. Desde 2004 a 2007 estuvo casado con Britney Spears, con quien tiene dos hijos, Sean Preston, de 19 años, y Jayden James, de 18.

Además de su carrera como bailarín, Federline incursionó en el mundo de la música con la publicación de un álbum de rap en 2006, ‘Playing with Fire’, considerado por algunas publicaciones uno de los peores discos de la historia.