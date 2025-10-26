Katy Perry celebra su cumpleaños de la mano de Trudeau

Katy Perry ha actuado estos últimos días en Copenhague, Berlín, Colonia y París. Pero este sábado 25 de octubre ha librado antes de retomar el ‘Lifetimes Tour‘ el lunes en Budapest. Era su 41º cumpleaños.

La cantante lo ha celebrado en París, donde se ha dejado ver al salir de un cabaret, tranquilamente de la mano de Justin Trudeau. El que fuera primer ministro canadiense desde 2015 hasta marzo de este 2025, y líder del Partido Liberal (centroizquierda, más o menos) aparece en un vídeo sonriente junto a la autora de ‘Peacock’.

- Publicidad -

TMZ da por hecho que este vídeo es el vivo retrato de su relación, que se ha venido rumoreando desde hace semanas. El vídeo luce como la confirmación oficial de un romance improbable, que nadie puede adivinar si será fugaz o tan duradero como el de Carla Bruni con Sarkozy, hoy en día en prisión.

Solo 8 conciertos más separan a Katy Perry de España. Os recordamos que la cantante actúa el 9 de noviembre en Barcelona y el 11 de noviembre en Madrid. El año que viene volverá para hacer un par de festivales en nuestro país. JENESAISPOP será medio oficial de su show en Río Babel, Madrid, justo el domingo tras el Orgullo. Los abonos están a la venta.

