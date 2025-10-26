Taylor Swift deja a The Last Dinner Party sin top 1, pero no importa

No ha podido ser. The Last Dinner Party no han conseguido repetir en Reino Unido el número 1 que consiguieron con su debut. Las cosas pintaban muy bien para ‘From the Pyre‘ el pasado fin de semana. En las midweeks del lunes, resultó que el segundo álbum de The Last Dinner Party estaba en el top 1 con 19.000 unidades vendidas. Tanto Tame Impala como Taylor Swift estaban a una distancia prudente, con 11.000 copias reunidas entre viernes, sábado y domingo.

Pero la preocupación empezó a ser visible el miércoles, cuando las chicas habían subido solo a 20.800 y Taylor subía ya a 17.600 con parte del streaming sin contar. Finalmente ha ganado Taylor y sin trampa ni cartón en cuanto a reediciones. De las 32.500 copias que se han vendido esta semana en UK de ‘The Life of a Showgirl’, 25.000 provienen de un streaming que no termina de caer.

En cambio, la mayoría de las 26.800 copias vendidas de ‘From the Pyre’ proceden del físico. Han sido casi 12.000 CD’s, casi 11.000 vinilos y casi 2.000 cassettes. Unas cifras sólidas que nos llevan a concluir: «no importa, esto habría sido número 1 durante muchas semanas de este año».

Y en cualquier caso, lo que perdurará será la calidad del segundo álbum de The Last Dinner Party. Es nuestro Disco de la Semana. La muy Arctic Monkeys y un poco Queen ‘This Is the Killer Speaking‘ ya fue Canción del Día, ‘The Scythe’ es otra de las favoritas de sus seguidores, y hoy seleccionamos como Canción del Día ‘Second Best’.

‘Second Best’, que parece haber adelantado la posición que el disco ha tenido en UK, fue lanzado como tercer single de este proyecto el 1 de octubre. Queen y ABBA -definitivamente algo de los 70- parece haber influido la intro coral de la composición, que luego deriva en el sonido rock de Yeah Yeah Yeahs en el estribillo. Eso sí, la guitarrista Emily Roberts ha hablado más bien de Sparks y Wet Leg como sus influencias para ‘Second Best’.

La canción, entre citas a chicle y vino blanco, habla de una relación en la que la narradora fue tratada como «una segundona», con todas las implicaciones que conlleva. «Me estoy volviendo loca», reconoce en un momento, entre recuerdos de días mejores paseando de la mano por la playa y caricias en el pelo. Hasta en 3 ocasiones vuelve Abigail Morris a aquel día en la playa sin que esa parte conforme el estribillo de ‘Second Best’.



