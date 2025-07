La venganza de The Last Dinner Party en ‘This is the Killer Speaking’

A tan solo un año de su aclamado debut ‘Prelude to Ecstasy‘ (2024), la banda británica The Last Dinner Party ha anunciado su continuación, ‘From the Pyre’, que se pone a la venta el 17 de octubre.

The Last Dinner Party explica que ‘From the Pyre’ es una «colección de historias unidas por el concepto de álbum como mito». Y añade: “‘The Pyre’ (La Pira) es en sí un lugar alegórico del que surgen estos relatos, un sitio de violencia y destrucción, pero también de regeneración, pasión y luz».

Según narra el grupo, las letras de ‘From the Pyre’ «invocan rifles, hoces, marineros, santos, vaqueros, inundaciones, la Madre Tierra, Juana de Arco e incendios abrasadores». Es decir, ‘From the Pyre’ será The Last Dinner Party al 200%.

Lo es, como mínimo, el primer adelanto, ‘This is the Killer Speaking’. Una canción muy reconocible de The Last Dinner Party por su estilo glam y su letra llena de metáforas medievales teñidas de sangre y violencia. Esta es la historia de una mujer despechada que busca venganza. Y las imágenes son tan gráficas como la de un «asesino» que ha «desollado» a su presa. La humillación es extrema en una de las mejores frases de la canción: «Pareces un santo sollozando, con tu ojo infecto».

Abigail Morris, vocalista de The Last Dinner Party, imprime a ‘This is the Killer Speaking’ toda su personalidad y teatralidad. Aunque la canción es continuista -quizá no podía ser de otra manera-, rebosa carisma gracias a su interpretación. Y su concepto violento está perfectamente plasmado en frases como «Si hubieras sido honesto, te hubieras ahorrado esta sangría». Pero, entonces, tampoco tendríamos esta canción.