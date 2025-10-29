6 artistas imprescindibles de Fira B!

La selección músical de Fira B!, el mercado profesional de música y artes escénicas de las Islas Baleares, volverá a Palma durante los días 6, 7 y 8 de noviembre en la que ya es su décima edición. El programa de artes escénicas, por otro lado, se celebró durante los días 3, 4, 5 y 6 de octubre.

Fira B! tiene como principal objetivo dar a conocer las creaciones recientes más representativas de las Islas Baleares, mediante una atractiva programación dirigida a programadores, artistas y público en general. Así, se pretende dar visibilidad a las mejores propuestas de las islas, independientemnte del idioma en el que canten.

Es por eso que desde JENESAISPOP hemos seleccionado 6 artistas imprescindibles para ver en Fira B!. Entradas (gratuitas) ya disponibles.

Marta Knight (8 de noviembre)

La catalana es claramente una de las artistas más especiales de Fira B!. Esto se ve tanto en la madurez de sus composiciones como en su grandísima sensibilidad pop. Su primer disco, ‘Strange Times Forever’, le permitió actuar alrededor del mundo como telonera de artistas al nivel de Men I Trust o Julien Baker. ‘Martes 13’, junto a Cora Yako, o ‘Núvol’, su último single, son imprescindibles.

Anna Colom (7 de noviembre)

La experiencia de la cantaora catalana habla por sí sola. La compositora y arreglista ha recorridos decenas de teatros y tablaos tanto en España como alrededor del mundo. Además de compartir escenario con Rosalía, como corista en la gira de ‘El Mal Querer’, o Silvia Pérez Cruz, Colom también desprende magia en solitario. ‘De Quererte Tanto (Guajira y Cabal)’ o ‘A Medio Mar’, junto a Las Migas, son dos de sus canciones más evocadoras.

Alanaire (8 de noviembre)

La banda mallorquina es descrita como «una de las joyas mejor guardadas» de la escena de la isla. Tras juntarse en 2021, el joven grupo ha lanzado dos discos, ‘Albor’ (2022) y ‘Fer com si tot fos no res’ (2024), en los que mezclan bedroom pop, jazz, rock y electrónica de forma exquisita. El directo de ‘Comença ara’ es el perfecto primer paso antes de sumergirse en su discografía, y una pequeña muestra de lo que harán en Fira B!, donde tocarán durante una hora.

Miss Blanche (8 de noviembre)

El hip hop, el neo soul, el R&B de los 90 y el funk conviven en la voz de Miss Blanche, ganadora del Mad Cool Talent 2025. La artista hispano-suiza de 24 años afincada en Londres no para de demostrar su grandísimo potencial con cada sencillo que lanza en plataformas, con temas como ‘Undress Me’ y ‘Nadie Mas Que Tú’, lanzado este mismo año.

Komodo García (8 de noviembre)

Con ecos de Rufus T. Firefly, Parcels o incluso La Casa Azul, Komodo García son la elección discopop que no puede fallar en Fira B!. El fuerte de este grupo de amigos de toda la vida claramente está en las melodías, instantáneamente pegadizas, que se unen a unas letras totalmente irónicas. Respecto a su directo, prometen servir baile y funk a través de temas como ‘Qué más da’ y ‘Anclado en ese atardecer’.

Sara Azurza (8 de noviembre)

Sara Azurza lleva en contacto con la música prácticamente desde su nacimiento en 1997. La artista vasca lanzó su debut en enero de 2023, ‘Hemen Berriro’, y sentó las bases de su especial mezcla de pop y soul en la escena vasca. La tierna ‘Bi muXu’ y ‘Hiri Ilunen Umeak’, nominada a Mejor Canción en Euskera por la Academia de la Música Española, son motivos suficientes para prestar atención a Azurza.