Colectivo da Silva y Anouck The Band, italianos y enamorados en ‘Mi Amor’

El amor a la música italiana de Carlos Caraballo (Colectivo da Silva) y Anouck The Band les ha llevado a crear un EP que saldrá próximamente y que apunta a ser una especie de oasis veraniego este otoño. ‘Mi Amor’ es la primera canción que escribieron y es toda una fantasía. También es la Canción del Día.

‘Mi Amor’ junta todo lo bueno de la canción italiana de los años 60 y 70: instrumentación clásica, carisma y un romance descarriado. Ambos artistas entonan en italiano, inglés, español e incluso algo de francés a la vez que recuerdan cómo se querían («Te quiero, je t’aime, ti amo, pero he de marchar»). Eso sí, el tema está lejos de ser triste.

Anouck despliega su sensual voz en los primeros versos mientras canta sobre ser «libre» en sus canciones, en las que ambos han «vuelto a existir»: «Solo a través de tus ojos me reconozco al fin».

El tema tampoco para de tener pequeños guiños a grandes artistas de la música italiana, tales como Mina o Franco Battiato, protagonista del primer single que lanzaron juntos, titulado ‘Suena Battiato’. El videoclip, grabado de forma íntegra en Valencia, pues es todo un sueño veraniego.