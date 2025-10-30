Las acusaciones del divorcio de Sia: drogadicción y pornografía infantil

Sia se encuentra en medio de la batalla legal más importante de su vida. La artista pidió el divorcio a Daniel Bernad en marzo de este año tras dos años de matrimonio. Ahora, está luchando por la custodia de su hijo mientras las acusaciones de drogadicción y posesión de pornografía infantil van de lado a lado. Así lo ha comunicado Billboard.

En su momento, Sia pidió el divorcio a Bernad citando «diferencias irreconciliables» y se quedó con la custodia principal de su hijo de 19 meses, Somersault. Este lunes, su exmarido, que también está pidiendo una compensación mensual de 250.000 dólares, pidió encargarse del cuidado de su hijo tras alegar que Sia había recaído en las drogas: «Soy la única figura segura y fiable para nuestro hijo. Soy doctor, joven, sano y no tengo historial criminal ni problemas de adicción», escribió en una declaración.

- Publicidad -

Para su expareja, este pide visitas supervisadas con su hijo siempre que le hayan hecho previamente un test de alcoholemia, además de pruebas de drogas aleatorias. Sia alegó este martes que lleva «6 meses completamente sobria», que Bernad es realmente el que sale de fiesta y consume drogas, y que esta era una de las razones por las que eligió separarse de él.

Sia alega que Dan está usando su «resuelto y documentado» viaje hacia la sobriedad como herramienta para «distorsionar los hechos y disminuir mi credibilidad». Ella pide quedarse con la custodia total de su hijo, tal y como ha sido el caso este pasado verano.

- Publicidad -

De hecho, los documentos legales indican no solo que Bernad aceptase este trato, sino que él es el que debía tener visitas supervisadas al encontrarse bajo investigación policial después de que, supuestamente, encontraran pornografía infantil en el disco duro de su ordenador.

La policía cerró el caso por falta de pruebas, mientras que Bernad alegó que Sia «plantó» el material en su PC. Por su lado, Sia asegura no sentirse cómoda con que Bernad esté cerca de su hijo sin supervisión.