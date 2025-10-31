‘AMA’ es el juego de espejos de Maria Arnal

Maria Arnal lanza oficialmente, por fin, su proyecto en solitario, después de haberlo presentado en directo por festivales como Sónar. Su disco, ‘AMA’, sigue sin fecha de edición, pero un primer adelanto, el tema titular, ya está disponible.

‘AMA’ es un tema de sonido a la vez primitivo e industrial, compuesto por percusiones metálicas y polifonías vocales. Diseñado junto a los productores Alizzz y Pau Riutort, ‘AMA’ «despliega una arquitectura coral compuesta de 60 capas vocales, grabadas, clonadas, multiplicadas y reimaginadas, hasta construir un coro invisible que canta con ella, por ella y a través de ella».

El emocionante tema versa sobre un «impulso infinito», un «fuerza» que guía a Arnal, probablemente hacia la expresión de su propia espiritualidad. Es una atracción irresistible e inevitable.

Arnal explica: «Es una canción que habla de un estado del cuerpo, una sensibilidad, una confianza ciega. Ama está dedicada a una parte muy íntima de mi vida. Ama es todo lo que aprendí de la muerte de mi prima hermana, mucho más hermana que prima, a consecuencia del VIH, que también se llevo a sus padres, mis tíos, en los noventa. Ama son sus iniciales. Ama es volver a mis 13 años. Ama es una carta de amor. Ama es polifonía. Ama es su voz y la mía. Ama es mi linaje de mujeres. Ama soy yo empezando esta nueva etapa de mi carrera. Ama es un inicio. Ama es un juego de espejos. Ama son todas las voces dentro de mí. Ama son todas las amas que me han llevado a ser quien soy. Ama es mi salto de fe».

‘AMA’, en conjunto, es el proyecto de investigación sonora de Maria Arnal desarrollado junto al Barcelona Supercomputing Center y el Intelligent Instruments Lab de Reikiavik, «donde Arnal investiga los límites y expansiones de la voz en el siglo XXI». Pero más allá de la tecnología, «‘Ama’ es un ejercicio de verdad emocional: un canto sobre cómo el cuerpo recuerda, desea y resiste, incluso cuando se descompone en frecuencias digitales».

