Ona Mafalda, Juventude, La 126… en Girando por Salas 16

34 grupos y solistas han sido seleccionados para la edición #GPS16 de Girando Por Salas, iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura. Seleccionados entre 689 aprobados, los artistas elegidos recorren estilos de pop, rock, urbano, jazz, folk, música de raíz, funk, soul, rock electrónico, mestizaje, hard rock, fusión, R&N o canción de autor.

Entre los elegidos destacan propuestas sobre las que has podido leer en estas páginas, como el synth-punk de Grande Amore, el indie-pop de The Crab Apples, el pop alternativo de Ona Mafalda, el rock garajero de Tiburona, el folk gallego de Antía Muíño o el pop-punk de Paula Koops.

- Publicidad -

Apuestas igualmente interesantes como las divertidas La 126, los también garajeros Juventude -en un estilo más españolete-, el indie-rock de El Verbo Odiado o el indie-pop de Melifluo, engrosan el cartel de la 16ª edición de Girando por Salas.

También se suman a la iniciativa las recomendables propuestas de Awakate, Baja California, Bigblack Rhino, Delacueva, Dulze, El Niño Lord.Cah, Flecha Valona, Galerna, Hermana Furia, Huracán Romántica, Jassy Ojeda, Javi Chapela, Kike M, Lero, Lluís Sánchez, Los Acebos, Miniño, Pandorado, Rambalaya, Riada, Speaker Cabinets, Txeih Jazz Factory, Victorias y Wise.

- Publicidad -

Recuerda Girando por Salas que «estos 34 elegidos recibirán ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español». «Dichos conciertos», indica, «se realizarán fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300km dentro de la misma». Así, Girando por Salas «quiere potenciar a los talentos musicales emergentes y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos». Asimismo, «los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, potenciando con ello tanto la producción discográfica como la estabilidad del circuito de salas de música en directo».