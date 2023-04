Tanxugueiras, favoritas de los Premios MIN con 7 nominaciones

Las nominaciones de los Premios MIN se han revelado hoy en una lectura pública celebrada en el Palacio Longoria de la SGAE, en Madrid. Los Premios de la Música Independiente organizados por la UFI celebran este año su 15ª edición, ocasión para la que se trasladan a Palma de Mallorca, ciudad en la que contarán con Samantha Hudson como maestra de ceremonias.

Tanxugueiras es el grupo que recibe más nominaciones, siete en total, seguido por Los Estanques y Anni B Sweet con seis. Por otro lado, Zahara opta a cinco candidaturas y Vicente Navarro y Ginebras empatan con cuatro nominaciones. Alice Wonder, Rigoberta Bandini o Las Migas se encuentran entre las artistas que se posicionan con tres nominaciones. Christina Rosenvinge recibirá el premio honorífico.

- Publicidad -

Las primeras actuaciones musicales de los Premios MIN también se ha dado a conocer. Por el escenario pasarán La La Love You, Karmento, shego, el grupo catalán OR (O-ERRA), Las Migas y Xavibo, además de otras sorpresas que quedan por desvelar.

Los Premios MIN son posibles gracias a la ayuda financiada por Mallorca, la Unión Europea Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agencia de Estrategia Turística de Islas Baleares.

- Publicidad -

Categoría The Orchard a Álbum del Año

Biznaga

La Bien Querida

Los Estanques y Anni B Sweet

Nacho Vegas

Tanxugueiras

Categoría Johnnie Walker a Mejor Artista Emergente

CHICA SOBRESALTO

Ede

Karmento

Shego

Vicente Navarro

- Publicidad -

Categoría SAE Spain a Mejor Producción Musical

Alice Wonder

Las Migas

Los Estanques y Anni B Sweet

Tanxugueiras

Vicente Navarro

Categoría MIN a Mejor Álbum en Catalán

Anna Andreu

Antònia Font

Els Catarres

Marala

Mishima

Categoría Larrosa Music Group a Mejor Álbum de Rock

Belako

Biznaga

Egon Soda

Los Punsetes

Sexy Zebras

Categoría AIE a Mejor Álbum de Flamenco

Juanito Makandé

Las Migas

María Pelaé

Niño Josele

Perrate

Categoría MIN a Mejor Álbum en Gallego

Abe Rábade

Antía Muíño

Familia Caamagno

LaMontagne & PicoAmperio

Tanxugueiras

Categoría Radio 3 a Mejor Canción del Año

Alice Wonder

Alizzz

Ginebras

Los Estanques y Anni B Sweet

Zahara

Categoría Ticketmaster a Mejor Directo

Ginebras

Los Estanques y Anni B Sweet

Rigoberta Bandini

Tanxugueiras

Zahara

Categoría Sympathy for the Lawyer a Mejor Videoclip

Alice Wonder

Ginebras

Rigoberta Bandini

Tanxugueiras

Vicente Navarro

Categoría Marilians a Mejor Diseño Gráfico

Biznaga

Egon Soda

Ines Osinaga

Parquesvr

Zahara

Categoría MIN a Mejor Grabación de Electrónica

Amatria

Elena Setien

Joe Crepúsculo

La Élite

Soledad Vélez

Categoría MIN a Mejor Álbum de Jazz

Abe Rábade

Andrea Motis

Antía Muíño

Chano Domínguez & Antonio Liza

Jorge Pardo

Categoría AIr Europa a Mejor Artista Internacional

Angel Olsen

Belle and Sebastian

Big Thief

Fontaines D.C.

Javiera Mena

Categoría Amazon Music a Mejor Artista

Ginebras

Los Estanques y Anni B Sweet

Rigoberta Bandini

Robe

Zahara

Categoría AGEDI a Mejor Álbum Pop

Dorian

Izaro

La Bien Querida

Los Estanques y Anni B Sweet

Nacho Vegas

Categoría Etxepare Euskal Institutua a Mejor Álbum en Euskera

Merina Gris

Niña Coyote eta Chico Tornado

Olaia Inziarte

Vulk

Zea Mays

Categoría MIN a Mejor Letra Original

Karmento

Las Migas

Tanxugueiras

Xavibo

Zahara

Categoría MIN a Mejor Álbum de Música de Raíz

Marala

Maruja Limón

Tanxugueiras

Uxía, Javier Ruibal

Vicente Navarro

Categoría MIN a Mejor Álbum de Clásica

Anna Urpìna

Concerto 1700

Forma Antiqva

Identidade

Silvia Nogales Barrios

Categoría MIN a Mejor álbum de músicas urbanas

Erik Urano

FERNANDOCOSTA

LUNAKI

PUTOCHINOMARICÓN

SFDK

Premio de Honor Mario Pacheco

Christina Rosenvinge