La ceremonia de los Premios MIN se ha crecido en su XIV Edición a su paso por Pamplona. Dejando atrás pequeñas salas, teatros, mascarillas y pandemias, este año se ha celebrado en el Navarra Arena. Con capacidad para 12.000 personas, se ha adaptado en esta ocasión llenando la pista de mesas para nominados, prensa e invitados y limitando el público a parte de la grada.

Las dos pantallas y los dos escenarios para alternar ágilmente presentaciones y actuaciones han dado a los MIN un aire más glamouroso, si bien la gran ganadora de los premios, Zahara, se perdió su gran noche. A menos que aceptemos abrazar la videollamada tipo Zoom como forma de vida de una vez y para siempre.

Zahara, que llegó a presentar en cierta ocasión los Premios MIN en Madrid, fue la gran triunfadora. Hasta ahora solo había recibido 2 premios y ambos habían ido en verdad a manos de su director de videoclips, Guillermo Guerrero. Desafortunadamente, un viaje entre México y el Warm Up de Murcia con parada en Madrid y Jaén para el ensayo de la versión “rave” de su tour ‘PUTA’ impidió que pudiera desplazarse a Pamplona.

‘PUTA’ fue la palabra que más sonó esta noche, pues se llevó hasta seis Premios MIN: ‘Premio The Orchard al Álbum del Año’, ‘Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop’, ‘Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip’ por ‘Merichane’, ‘Premio SAE Spain a la Mejor Producción Musical’, ‘Mejor Letra Original’ por ‘Merichane’ y ‘Premio Marilians al Mejor Diseño’. ‘PUTA’ fue el Mejor Disco de 2021 para JENESAISPOP.

Por videollamada, el director de vídeos Guillermo Guerrero alabó el trabajo de ‘Por España’ de Samantha Hudson, el productor Martí Perarnau IV aseguró que la producción de ‘Clamor’ de Maria Arnal merecía estar nominada, y Zahara terminó explicando que ojalá nunca hubiera tenido que escribir este disco.

Eso significa que no la habrían violado, ni abusado de ella tanto en el colegio como en la industria musical. «Ojalá nunca hubieran abusado de mí. Ojalá no me hubiera intentado suicidar a los 12 años. Ojalá no haber tenido un novio maltratador. Ojalá no haber sentido el paternalismo y la presión de la industria. Ojalá no vivir en una sociedad machista como la que vivimos y ojalá que discos como ‘PUTA’ no tengan que hacerse nunca más».

Alizzz, que no se perdió la ceremonia, se fue con las manos vacías, pero Baiuca y Rigoberta Bandini pudieron arañar un par de premios cada uno. El primero, que cerró la gala con una actuación, se llevó Mejor Grabación de Electrónica y Mejor Álbum en Gallego. Los primos de Rigoberta Bandini recogieron el Premio Amazon Music a la Mejor Artista y el Premio Radio 3 a la Canción del Año por su ya icónica ‘Ay Mamá’. Rigoberta ya se llevó el premio a Canción del año en 2021 por ‘In Spain We Call It Soledad‘.

Tanxugueiras, sus compañeras en Benidorm Fest, han sido proclamadas Mejor artista emergente. Para Maria Arnal, que se las apañó para actuar sin Marcel Bagés (por enfermedad), fue el Mejor Directo mientras Maika Makovski ha hecho el Mejor álbum de rock y ha aceptado su premio disfrazada de anciana. Fue la performance más abierta a interpretaciones de la noche: ¿una crítica al edadismo?

Carolina Iglesias, del podcast Estirando el chicle, presentó la gala con bastante gracia, dando en la diana con sus chistes sobre Will Smith (“si hago un mal chiste, ¿alguien agrederá a la persona responsable de traducir a lengua de signos?”), los propios podcasts (“que no haya más podcasts que españoles, cortaremos al llegar a los 50 millones”) o ‘MOTOMAMI’ (“no escuchar discos en catalán o euskera porque no entiendes esas lenguas, pero luego sí ‘MOTOMAMI’).

Otro tema fue el de las actuaciones en directo. La gala se presume variada pero es muy difícil dar con un público al que le interesen lo mismo las rimas de «tetas» con «petas» de los navarros Chill Mafia que el rock de Ilegales que el flamenco-rock de Rosario La Tremendita. Algo que se apreció en el after-party de La Zentral donde JENESAISPOP dj’s pinchábamos, donde lo mismo se formaba una pequeña ball a ritmo de Bad Gyal que alguien te miraba con cara de odio si pinchabas Pulp. Allí lo mismo te pedían Britney que Chimo Bayo, Radiohead que Don Omar. A veces hasta la misma persona.

En cuanto al resto de actuaciones, Baiuca y Maria Arnal sentaron las bases de lo que veremos este año en los festivales post-pandemia: folclore y electrónica. Quizá por lo que tenía de excepcional, la actuación que más logró encandilar al público fue la interpretación conjunta de Amaral e Izaro de un tema en euskera de esta.

Aunque para momento especial, el premio homenaje a Paco Clavel, “un indie como la copa de un pino”. El artista reivindicó que el primer disco indie en España se editó en Pamplona, refiriéndose a una grabación como Bob Destiny, Clavel & Jazmín para la discográfica Tic-Tac. Tras animar a la anarquía y reivindicar más petardismo, entonó una «canción indie de los años 20»: ‘El morrongo’.

Así queda el palmarés:

Premio The Orchard al Álbum del Año

“Tiene que haber algo más” de Alizzz

“Embruxo” de Baiuca

“Clamor” de Maria Arnal i Marcel Bagès

“The river and the stone” de Morgan

“PUTA” de Zahara

Premio Amazon Music al Mejor Artista

Alizzz

Kase.O

Maria Arnal i Marcel Bagès

Rigoberta Bandini

Zahara

Premio AIE al Mejor Artista Emergente

Aiko el grupo

Baiuca

Chill Mafia

Niña Polaca

Tanxugueiras

Premio Radio 3 a la Canción del Año

“Ya no siento nada” de Alizzz

“Veleno” de Baiuca

“Ay Mamá” de Rigoberta Bandini

“Terra” de Tanxugueiras

“Merichane” de Zahara

Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop

“Que Se Joda Todo Lo Demás” de Alice Wonder

“Tiene que haber algo más” de Alizzz

“Hambre” de Kiko Veneno

“Clamor” de Maria Arnal i Marcel Bagès

“PUTA” de Zahara

Mejor Álbum de Rock

“Corizonas III” de Corizonas

“Kokoshca” de Kokoshca

“MKMK” de Maika Makovski

“The River and the Stone” de Morgan´

“Mayéutica” de Robe

Mejor Grabación de Electrónica

“Embruxo” de Baiuca

“Exnovo” de BFlecha

“Abril” de Delaporte

“Global Sickness” de Ed is Dead

“Preparada (Rework)” de El Columpio Asesino y Deu

Mejor Álbum de Música de Raíz

“Himnopsis Colectiva” de Amparanoia

“Territorio de Delirio” de Emilia y Pablo”

“Cantables II” de Fetén Fetén

“Errantes Telúricos/Proyecto Toribio” de Los Hermanos Cubero

“Pureza” de Queralt Lahoz

Mejor Grabación de Músicas Urbanas

“Se Trata de Mí” de Albany

“3 Katas” de Chico Blanco

“Divertimentos Vol. 2” de Kase.O

“Sabes el Camino Que Elegí” de Ortiga

“The Kingtape” de Toteking

Mejor Álbum de Flamenco

“Continente 27” de Chico Pérez

“Supernova” de Cristian de Moret

“La Raíz del Viento” de Juanito Makandé

“Con Todos Mis Respetos” de Miguel Campello

“Tremenda” de Rosario la Tremendita

Mejor Álbum de Jazz

“Sorte” de Abe Rábade

“Tumaini” de Berta Moreno

“Bach (Re)Inventions de Moisés P. Sánchez

“Concert Bal” de Tino di Geraldo

“Tributo Pedro Iturralde” de Tributo Pedro Iturralde

Mejor Álbum de Música Clásica

“Mediterrània” de Capella de Ministrers

“Antonio Literes: Sacred Cantatas for Alto” de Concerto 1700

“Saffo Novella” de Dolce Rimo

“Cantigas del Códice de Toledo” de Eduardo Paniagua

“Ad Illam” de Susana Gómez Vázquez

Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip

Barbara Farré por “Muñequita Linda” de Najwa

Irene Moray por “Perra” de Rigoberta Bandini

Fran Granada por “Por España” de Samantha Hudson

Trece Amarillo por “Figa” de Tanxugueiras

Guillermo Guerrero por “Merichane” de Zahara

Premio Ticketmaster al Mejor Directo

Maria Arnal i Marcel Bagés

Morgan

Mujeres

Triángulo de Amor Bizarro

Zahara

Premio SAE Spain a la Mejor Producción

Ángel Luján y Alice Wonder por “Que Se Joda Todo Lo Demás” de Alice Wonder

Alizzz por “Tiene que haber algo más” de Alizzz

Alejandro Guillán Castaño por “Embruxo” de Baiuca

Diego Galaz, Sebastián Schon y Jorge Arribas por “Cantables II” de Fetén Fetén

Martí Perarnau IV por “puta” de Zahara

Premio Institut Ramon Llull al Mejor Álbum en Catalán

“Pecata Beata” de Carola Ortiz

“N.S.C.A.L.H” de El Petit de Cal Eril

“Parc” de Ferran Palau

“El Gran Ball” de Txarango

“Llepolíes” de Zoo

Premio Etxepare Euskal Institutua al Mejor Álbum en Euskera

“Ezorregatik x Berpizkundea” de Chill Mafia

“Gaur” de Gaur

“Ilun eta Abar” de Idoia

“Eta hutsa zen helmuga” de Liher

“Kondaira eder hura” de Verde Prato

Premio al Mejor Álbum en Gallego

“Hasme Oír” de A Banda da Loba

“Embruxo” de Baiuca

“Grande Amore” de Grande Amore

“Organización Nautilus” de Os Resentidos

“Embora” de Verto

Mejor Artista Internacional

IDLES

Instituto Mexicano del Sonido

Little Simz

Low

St. Etienne

Mejor Letra Original

“Selección Natural” de Chica Sobresalto

“Milagro” de Maria Arnal i Marcel Bagés

“El Don de la Ternura” de Nacho Vegas

“Ay Mamá” de Rigoberta Bandini

“Merichane” de Zahara

Premio Marilians al Mejor Diseño

Ana Vila Homs y Albert Ramagosa por “Gornal” de Germà Aire

André Taboada y Batea por “Tampoco somos los Rolling” de Batea

Edu Ruinas por “Cosmen” de Cosmen

Emilio Lorente por “PUTA” de Zahara

Rubens Ziontifik por “Serie 5” de Elio Toffana