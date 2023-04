La época de festivales ya está aquí y pocas bandas hay que capturen tan bien el sentimiento fiestero de estos eventos como Ginebras. El mismo día del lanzamiento de su esperado segundo disco, ‘¿Quién es Billie Max?’, pudimos hablar con Sandra (guitarra y coros), Juls (batería) y Raquel (bajo), quien sustituyó a Juls en mitad de la entrevista, sobre los cambios en su vida a partir del éxito de ‘Ya dormiré cuando me muera’, el origen de Billie Max, la inestabilidad de la música y la evolución aún más cañera de su sonido.

El pasado sábado 25 de marzo dieron comienzo a una gira de festivales que les llevará por todos los rincones de España y que culminará con su primer concierto en el WiZink Center, el próximo 12 de octubre. Aunque el WiZink no es del todo un final, sino más bien el principio de su gira por salas, aun sin fechas confirmadas. Las próximas citas de la gira festivalera de Ginebras serán en Tudela el 29 de abril, Fuengirola el 13 de mayo, Mallorca el 18 de mayo y Alicante el 26 de mayo.

- Publicidad -

¿Cuál ha sido el cambio más importante que habéis experimentado en vuestra vida a partir del éxito de vuestro primer disco?

Sandra: Pues yo es que ahora llego al pueblo y soy la puta ama, por ejemplo. Yo creo que la confianza en nosotras mismas.

Juls: Yo creo que tengo menos, fíjate. A nivel profesional, como banda, yo creo que es el salto musical. Tenemos más responsabilidad y eso hace que queramos hacer las cosas mejor y no quedarnos estancados.

S: Nos hemos puesto las pilas a partir de que las cosas hayan funcionado guay con Ginebras. La confianza también tiene que ver un poco con eso, la validación externa no tiene que ser el motor de tu vida, pero ayuda a confiar en uno mismo. Estamos bastante motivadas en general.

Supongo que uno de los cambios es haber podido grabar en Abbey Road. ¿Cómo surgió?

J: Eso fue que teníamos un sueño. Tenemos una checklist y nuestros managers saben de esa checklist. En una cena en su casa nos dijeron: “Chicas, ¿qué os parece si vamos a Abbey Road?”, y nosotras “Venga, vaciladle a otra”. Pero sí, al final fue verdad.

S: Un apunte que nos gusta hacer es que todo el mundo puede grabar en Abbey Road. Pagando se puede, aunque haya que cumplir ciertas condiciones musicales, pero es un sueño igual que en algún momento nos gustaría grabar un disco fuera de España, en Los Ángeles o algo así, por el mero hecho de grabar un disco ahí. Lo mismo con Abbey Road. Es más el sentimiento que te provoca entrar en ese sitio. Haber hecho un documental ha sido la mejor decisión posible, porque podemos revivirlo.

- Publicidad -

Solo grabasteis ‘Muchas gracias por venir’, ¿no?

S: Sí, no tenemos tanta pasta (se ríen).

¿Qué cambios habéis notado en la industria desde el lanzamiento de vuestro primer disco?

S: Ahora nos toman un poco más en serio, aunque lo cogieron muy bien el primer disco.

J: Teníamos y seguimos teniendo ese miedo. De momento la industria nos está tratando bien, nos siguen queriendo en festivales y salas, y de momento hay Ginebras para rato.

S: También está la presión de que estamos confirmadas en un montón de festis sin haber sacado el disco. Igual nos han puesto ahí en un escenario principal y luego no mola, entonces es una presión muy heavy.

- Publicidad -

¿Cómo es trabajar en un sello como Vanana Records?

S: Familia. Es muy guay, porque es gente con la que tienes que tomar muchas decisiones. Ayuda mucho el que seamos amigos fuera del horario de trabajo y que podamos de repente tener el coño de decirles: «Queremos grabar en Abbey Road». Si no tuviésemos la confianza igual no nos atreveríamos a pedirles eso.

¿Os han tirado la caña de sellos más grandes?

S: Al principio sí, pero como nos están viendo que estamos tan bien en Vanana…

J: Sí, tenemos claro que Vanana Records está tatuado (me enseña su tatuaje de Vanana Records, un plátano).

«Estamos aquí, power femenino, me coméis la polla todos los desgraciados y desgraciadas que habéis sido un Alex Turner y ya está»

¿Os esperabais el éxito de temas como ‘Alex Turner’ o ‘Ansiedad’?

S: De ‘Ansiedad’ sí, pero de ‘Alex Turner’ no tanto. De hecho, acabamos de llegar ahora mismo al millón con ‘Alex Turner’. La elegimos como primer single porque nos molaba mucho.

J: Y porque era muy cañera. En este disco nos vamos mucho por la caña, hay mucha fiesta y hay incluso mas BPM que en el disco anterior. Tocamos esas y nos parecen lentas. También nos parecía como: «Estamos aquí, power femenino, me coméis la polla todos los desgraciados y desgraciadas que habéis sido un Alex Turner y ya está».

S: ¿Sabes dónde más ha funcionado? ‘Alex Turner’ es una locura en México. Es como que descubren la canción a través del nombre y se quedan porque les gusta. Si hacemos gira en México cerramos con ella cien por cien.

En el podcast de JENESAISPOP, Amatria contó que igual habíais intentado pasarle el tema a Alex Turner. ¿Se lo habéis intentado enviar al final?

S: Sí, nos han enviado mensajes como que en Twitter lo intentan, pero lo mismo que con Rosalía. ¿A ti te ha hablado Rosalía? A mí tampoco.

J: Encima habla en inglés, o sea que no entenderá una mierda.

S: También es que si alguien le traduce la letra se puede sentir ofendido. Pero en ningún momento, o sea, Alex Turner a nosotras nos pone…

J: Muy contentas (risas)



En la presentación del disco explicasteis quién es Billie Max, y resulta que no es nadie, sino una personificación de todo lo bueno que os ha pasado, ¿por qué lo llamasteis Billie Max?

J: Estábamos buscando un nombre que fuese neutro, que pudiese sonar tanto a masculino como a femenino, y al principio salieron muchos hasta que dimos con Billie Max.

¿Os acordáis de alguno?

J: El primer era Peter Pan, pero no pegaba una mierda.

Porque la gente ya sabe quién es Peter Pan.

J: Exacto, y pensamos en inventarnos un nombre.

S: Realmente Billie Max está cogiendo forma con el paso del tiempo. Al principio era una cosa más que se aparecía en un sueño súper psicotrópico y al final pensamos que esa figura es la que nos representa a las cuatro. Poco a poco le fuimos dando significados. Somos nosotras y nuestra música.

En esa misma canción decís lo de “Billie Max se ha marchado, mi sueño se ha acabado, me despiertan las obras de Madrid”. ¿Os da miedo que llegue el momento de despertar del sueño?

J: Sí, de hecho, creo que yo he tenido pesadillas con eso. De levantarme pensando que Ginebras se había acabado y pensar qué hacía ahora con mi vida, y que nos abucheaban en el escenario… Hasta ese punto de ansiedad nos puede producir el hecho de que la música es algo inestable. Ahora estamos aquí, pero luego podemos caer.

S: Ayer mismamente Rayden anunció que dejaba la música. Second, su gira de despedida, Izal, El Columpio Asesino… Llega un punto en el que no sabemos por qué razón, pero se acaba. Y esperemos que esto tarde mucho en acabarse. También hay un miedo aquí muy grande, al menos por mi parte, que es el del típico artista que saca su décimo disco y las 10 canciones más escuchadas de Spotify son del primer disco. Es como, ¿para qué estoy trabajando? Eso puede pasarnos y me da miedo.

«Nos da miedo llegar al décimo disco y que las 10 canciones más escuchadas de Spotify sean del primero. Es como, ¿para qué estoy trabajando?»

‘¿Quién es Billie Max?’ lo he visto como un disco más cañero, pero también más versátil, y manteniendo la esencia del primero. ‘Lunes negro’, con sus toques electrónicos, o ‘Muchas gracias por venir’ son un claro ejemplo, siendo esta todo un baladón. ¿Buscabais conscientemente una evolución en vuestro sonido o fue casual?

J: Teníamos claro que queríamos meter más sintes, más piano… En ‘Omeprazol’, la parte de viento llegó justamente el día de la grabación, pero sí se nos había pasado por la cabeza.

S: A nivel musical, han pasado dos años desde que sacamos el primer disco y al final una va escuchando más música. La evolución de disco a disco yo creo que todas las bandas lo tienen en mente. Incluso Alejandro Sanz, que acaba de sacar un reggaetón o no sé qué. Hay gente que intenta adaptarse a las modas de ahora y hay gente que intenta mejorar lo que tenía. Nosotras creo que lo hemos mejorado.

¿Cómo es que no hemos tenido ningún tema como ‘Muchas gracias por venir’ antes? Creo que Magüi dijo en la presentación del disco que le tenía miedo a las baladas.

J: Le da miedo, le sigue dando miedo.

S: Nosotras teníamos claro que queríamos una balada, pero nuestro primer disco es todo fiesta y tocar eso en un festival, genial, pero una balada parecía que no tenía cabida. Intentamos hacer baladas, pero no salió ninguna que nos apasionase. Entonces Magüi nos enseñó esta canción y de una.

En este momento, Raquel se cambia por Juls.

¿Cómo surgió la colaboración con Dani Martín?

R: Dani subió una historia diciendo: «Mi nueva banda favorita», y etiquetándonos a nosotras. Empezamos a hablar con él y al principio nos daba una vergüenza que te cagas, pero luego se ha convertido en algo muy natural. Hemos conocido a una persona bastante cercana.

S: Tarde o temprano creíamos que iba a acabar ocurriendo y dijimos: «¿Para qué vamos a esperar? Se lo pedimos ya». Fue un poco así.

R: También creo que le hace ilusión porque le recordamos en cierta parte a su etapa con El Canto del Loco.

«Dani Martín es una persona bastante cercana»

Imagino que para un grupo como Ginebras, El Canto del Loco significa mucho.

R: ¡Para todo el mundo! Es que es un grupo que ahora mismo también lo podría petar fácilmente. Historia de nuestra adolescencia.

¿Cómo afrontáis la gira que arrancáis mañana?

S: Hemos montado un pifostio enorme para esta gira: tenemos mucho más equipo, tenemos una escenografía nueva, hemos invertido en visuales, hemos invertido en vestuario… Estamos trabajando mucho en esta gira.

R: Y ya sabemos lo que pasa cuando te subes a un escenario. Hemos probado el caramelito y queremos otro.

S: No hay mayor droga que un escenario.