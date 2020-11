Ginebras: «Jamás podremos decir que 2020 es un buen año»

Pese a la mala situación que se vive en las salas de toda España, algunos eventos se las están ingeniando para sobrevivir. Entre ellos, el ciclo Sesión Vermú de la Comunidad de Madrid que lleva a artistas como Confeti de Odio, El Meister o Elle Belga por una docena de municipios. Entre ellos están Ginebras, que este año han publicado el exitoso ‘Ya dormiré cuando me muera’. Tras el alcance de singles previos como ‘La típica canción‘ (contenido en un EP anterior), el álbum se ha colado en el top 50 en España y a juzgar por el carácter verbenero de temas como ‘Paco y Carmela’, seguro que pueden triunfar en las siguientes plazas:

Es un extraño año para lanzar un disco de debut, ¿en algún momento pensasteis posponerlo a 2021 ante la ausencia de grandes festis?

No. Siempre confiábamos en que esos “15 días de confinamiento” iban a ser los últimos, y llevamos así desde marzo… Cuando fuimos conscientes de lo chungo que era todo, ya era demasiado tarde, y decidimos darle color a ese panorama tan oscuro que nos está tocando vivir a todos.

A muchos grupos pesa la losa «el primero era el mejor», ¿esta situación de pandemia creéis que os inspirará para afrontar el segundo disco de alguna manera como si fuera un debut también? ¿Pensáis ya en él?

Pensamos en él, pero queremos disfrutar y aprovechar hasta la última gota de ‘Ya dormiré cuando me muera’. En pandemia no hay mucho estímulo, así que no hay mucha canción… Pero estamos seguras de que saldrá algo guay y algo que sobre todo nos apetezca hacer. Piensen lo que piensen.

¿La evolución de qué grupo o artista a lo largo de los años os ha fascinado más y es una referencia para vosotras?

Es indudable que tenemos fijación por los Beatles. Fueron fundamentales para la música y para el mundo en general. Son admirables. Algo más cercano quizás diríamos Sidonie, que llevan 20 años y siguen con el mismo espíritu que al principio, renovándose, pero sin dejar de ser ellos. Ojalá nosotras.

Creo haber leído en redes sociales que había fans decepcionados porque ‘Paco y Carmela’ no estaba inspirada en una historia real, ¿pero como autoras… no tiene más mérito cuando una letra es totalmente inventada?

A nosotras nos gusta basarnos en historias reales y a ser posible, autobiográficas. Al fin y al cabo, el “porque a mí no me quiere nadie” es super autobiográfico. Pero a veces maquillar la realidad es como hacer un biopic (en cine), hay algún detallico ficcionado.



Hace unos meses nos respondisteis una entrevista sobre lo cara que era la ropa «Vintage» y una tienda que desapareció de Embajadores, y después salió la canción llamada ‘Vintage’. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?

¿La gallina es la entrevista y el huevo es la canción? Pues el huevo (risas). Íbamos dejando pistas por ahí, nos encanta.

Virginia Wolf, Miquel Iceta, Putochinomaricón, Merlí, Yung Beef, Carmen Lomana… Si os dijeran ahora que todos estos nombres juntos habían salido ya en un disco de otro artista que no fuera Ginebras, ¿quién creeríais que habría sido ese grupo?

Hay un grupo que nos molaba mucho que se llamaba ‘84’ y los vemos bastante en la onda de las referencias. A veces se nos va la pinza metiendo referencias y tenemos que quitar (risas).

¿Concebís un disco de Ginebras sin esta cantidad de name-dropping?

No. Sí que es cierto que tenemos canciones sin referencias y nos encantan también, pero nos sale de manera natural meter en casi todas, así que de un disco entero es casi imposible que no salga un grupito de música, una calle, una marca o un personaje de ficción.

Otros de los invitados mencionados son Trancas y Barrancas, ¿pero no os haría más ilusión ir a La Resistencias, por ejemplo? ¿De verdad veis El Hormiguero?

No nombramos a Trancas y Barrancas con la intención de ir al Hormiguero. Ni nombramos a Broncano con la intención de ir a la Resistencia. De la misma manera que no nombramos Merlí para hacer un cameo en la serie. Las referencias en las canciones no van con segundas intenciones. Puestos a elegir, mucho mejor La Resistencia, pero eso es otro tema…

En el disco ‘Campos de fresas para siempre’ oculta varias referencias a los Beatles. Por sonido entiendo que vosotras sois más próximas a los primeros discos, pero en realidad ‘Strawberry Fields Forever’, ‘All You Need Is Love’… que referenciáis, son más bien canciones de su 2ª etapa. ¿Cuál es vuestro disco de los Beatles favorito? ¿Hay divergencias entre vosotras sobre su parte más yeyé «versus» la experimentalidad de los temas más John Lennon?

Es muy complicado jugar con los títulos de sus canciones, que rimen y que puedan tener algo de sentido. Entonces no nos centramos en elegir las canciones que referenciábamos, simplemente «las que quedaban bien y pegaban». Cada una tiene sus preferencias con sus temas favoritos, su Beatle favorito y su disco favorito, pero sí, quizás la parte yeyé nos mole un poco más.

Entiendo ‘Ya dormiré cuando me muera’ como un disco de directo, con la producción al servicio de la canción, ¿os imagináis haciendo algo como ‘Tomorrow Never Knows’ en el futuro?

Absolutamente sí. Nos da miedo cuando entramos al estudio porque ya empezamos a meter voces o guitarras que no podemos cantar o tocar en directo, pero es que al fin y al cabo el disco es una movida y el directo otra, esa es la magia de los conciertos ¿no? Sentir cosas diferentes. Y nos encantaría hacer canciones donde se nos fuese la olla y decidir no tocarlas en directo, así, por la cara 😊

En el concepto de Ginebras siempre ha estado claro que os gustaba tanto la música selecta como el pop más radioformulero, era la gracia de ‘La típica canción’. ¿Pero de todos los grupos sobre la faz, cómo os dio por dedicar nada menos que la primera canción de vuestro primer álbum a Crystal Fighters?

Es una de las canciones más antiguas, que se rescató porque vimos que tenía el punch general del disco. Nos gusta mucho el grupo porque es música muy happy y porque son fieles «cierraescenarios» en los festivales españoles, que al fin y al cabo es lo que nos une a las cuatro. Realmente la canción va más allá, va sobre cómo es estar en un festival, las cosas que sientes, la felicidad extrema y la locura que acaba convirtiéndose en una gran resaca. No es solo una declaración de amor a los Crystal, que también, jajaja.



¿Alguna reacción de Crystal Fighters, en concreto a formar parte de un estribillo en el que también aparece la palabra «orgasmo»?

¡Sí! Nos siguieron en Instagram, nos compartieron y nos dieron las gracias. Creo que fue uno de nuestros momentos cumbres en lo que llevamos como banda. Les admiramos mucho y saber que ha llegado a ellos nos hizo muchísima ilusión.

No sé si he terminado de pillar la cita a las «influencias modernistas y mareas feministas» de ‘6 am’, ni si ‘Cosas moradas’ guarda alguna relación con el 8-M. No sé si tratan de ser guiños a la canción social, son esenciales para vosotras o realmente son solo ideas como otras de las muchas que caen por vuestras canciones.

Nada está premeditado realmente. ‘Cosas moradas’ surgió de juntar cosas de color morado, por el color, solo que luego fuimos conscientes de que era el color del feminismo y aún nos gustó más. De la misma manera que en ‘6am’, ese momento de paseo por La Latina donde hay un latero, una obra de arte pintada en la pared o una asociación contra la violencia de género. Pero en ningún momento queremos que la gente piense que metemos estos términos con calzador. Obviamente somos feministas y es inevitable que salgan cosillas.

¿Qué valoración creéis que haréis de 2020 a largo plazo? Es chungo pensar que haya sido un buen año para alguien, pero por otro lado, a vosotras el disco os ha ido guay, y habéis entrado en el top 50 de lo más vendido.

Ha sido un año especial para nosotras, desde luego, eso no se nos olvidará, pero en el momento en el que muchas personas pierden el trabajo, enferman o incluso mueren, lo siento pero no, jamás podremos decir que es un buen año.

Avanzáis una sorpresa en redes, que supongo no se puede desvelar, ¿pero sois de los grupos que lanzáis singles al mercado como se hace hoy en día a lo loco, incluso con un disco casi recién salido, o por el contrario manejáis otros ritmos?

Intentamos seguir una estrategia porque al fin y al cabo esto es una industria, pero la locura nos caracteriza y hay cosas que no se pueden dejar pasar, así que dentro de un orden nuestros seguidores se podrán esperar cualquier cosa de nosotras. ‘No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’ o eso decían nuestras madres…