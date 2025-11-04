Es amor… y también obsesión, para Marinita Precaria

Marinita Precaria, el proyecto de la cantante y compositora cordobesa afincada en Madrid Marina Gómez Marín, ha vuelto con el lanzamiento de un nuevo single, que inicia su etapa de colaboraciones con diferentes productores. ‘Conmovedor’ incluye el corte titular, además de ‘Fiestas’ y ‘La Nieve’, y los tres temas han sido producidos junto al francés Cristophe Vaillant (colaborador de Paul Weller). Elefant se encuentra detrás de este lanzamiento.

En ‘Conmovedor’, la autora de ‘Un vaso de agua‘ (2024) entrega una de sus composiciones más retro haciendo uso de ritmos de northern soul y teclados. El staccato de piano y las cuerdas orquestales redondean una producción que suena tan rosa como su portada. Las Pipettes pueden venir a la mente al escucharla.

‘Conmovedor’ describe una relación íntima, casi obsesiva, entre dos personas. Es una relación telepática, de dos identidades que se fusionan. Marinita se anticipa a los pensamientos de la otra, guarda «todas sus cosas» en su habitación, y canta «lo que no es tu alrededor ya no me importa», sugiriendo que el mundo más allá de esa persona no le interesa.

Marinita es consciente de su posible obsesión («no sé si es conmovedor o estoy loca») y de su deseo de transformarla en arte («voy a contar tu vida en cualquier canción)». Y, al final, remata la pieza con una metáfora preciosa: “Quiero coserte un imán en mi ropa». En la fantasía de ‘Conmovedor’, Marinita y su amor son literalmente inseparables.

‘Conmovedor’ oscila entre la ternura y la obsesión, explorando la manera en que dos amantes viven su amor hasta borrar sus propios límites personales.

