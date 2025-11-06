La electrónica de Los Eclipses convence en español y en francés

Los Eclipses son el hipnótico dúo de música electrónica formado por la cantante francesa Eva de Marce y el productor mexicano Dan Solo. Sus nombres no es lo único que mola de ellos. Además de ser recomendados por Empire of the Sun, Los Eclipses también han abierto para artistas como Polo & Pan, Underworld o Delaporte. Ahora, preparan sus primeros conciertos titulares en España.

El debut del dúo, lanzado en 2024 con el nombre de ‘Eden Sauvage’ (‘Edén Salvaje’), también sirve como recopilatorio de toda la música publicada hasta ese momento. Por ello, encontramos un poco de todo, con el rompepistas ravero de ‘Sauvage’, el toque folclórico y psicodélico de ‘La Cumbia de los Corazones Rotos’ o ‘Mientras Tanto’, el tema más grande de su carrera y, a la vez, su primer sencillo.

La Canción del Día es ‘Elodie’, un atmosférico tema que te atrapa desde el primer momento gracias a sus inquietantes sintetizadores. Los Eclipses tienen canciones en inglés, español y francés, como es el caso de nuestra elección de hoy: «Eres muy hermosa en la noche, Elodie / Eres una forma de arte / La más bella forma de arte», canta Eva de Marce en el estribillo.

Podemos esperar que ‘Elodie’ sea una de las canciones que suenen en el concierto de Los Eclipses en la sala Vesta de Madrid, el próximo 26 de noviembre. El dúo no solo actuará en la capital, sino también en Valencia (27 de noviembre, Loco Club) y Barcelona (28 de noviembre, Casa Elizalde). Entradas ya a la venta.