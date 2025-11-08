Rosalía logra su 11º top 1 en JNSP; Björk, el 7º

‘Berghain’ es el 11º top 1 para Rosalía en JENESAISPOP al lograr hasta el 77% de los votos en Instagram. Antes llegaron ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa y ‘Omega’ con Ralphie Choo. Curiosamente, ‘Despechá’ nunca lo consiguió. Rosalía empata así en números 1 con Florence y Amaia, y tiene por delante a Lana del Rey (15) y Lady Gaga (12).
Para Björk es el 7º tras ‘Moon’, ‘Stonemilker’, ‘Lionsong’, ‘Black Lake’, ‘The Gate’ y ‘Atopos’. Habría que preguntarse cuántos tendría de haber existido JENESAISPOP en los 90, pero vaticino que entre 20 y 30.
Otras entradas de la semana son Mon Laferte, Natalia Lacunza o The Last Dinner Party, además de Depresión sonora
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|2
|1
|1
|3
|Nuevos recuerdos
|Martin
|3
|8
|3
|2
|Pussy Palace
|Lily Allen
|4
|3
|3
|2
|Sweat
|Melanie C
|5
|–
|5
|1
|Melancolía
|Mon Laferte
|6
|4
|4
|5
|Lárgate
|Ana Mena
|7
|2
|2
|5
|com você
|Judeline, Amaia
|8
|7
|2
|5
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|9
|5
|6
|4
|Dracula
|Tame Impala
|10
|–
|10
|1
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|11
|6
|6
|2
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|12
|–
|12
|1
|AMA
|Maria Arnal
|13
|24
|13
|2
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|14
|11
|7
|5
|Por un like
|Mónica Naranjo
|15
|13
|5
|6
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|16
|–
|16
|1
|Second Best
|The Last Dinner Party
|17
|27
|4
|7
|Stay on Me
|Sophie Ellis-Bextor
|18
|17
|1
|8
|The Dead Dance
|Lady Gaga
|19
|10
|6
|3
|Querer
|Viva Suecia
|20
|22
|9
|6
|Mercurio y seda
|Soleá Morente, Enrique Morente
|21
|16
|8
|3
|MALPORTADA
|NATHY PELUSO, Rawayana
|22
|20
|9
|3
|viscus
|Oklou, FKA twigs
|23
|14
|1
|7
|Unconditional
|JADE
|24
|21
|13
|4
|Tell me I never knew that
|caroline, Caroline Polachek
|25
|9
|9
|2
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|26
|–
|26
|1
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|27
|30
|5
|5
|Gorgeous
|Doja Cat
|28
|25
|3
|7
|Secrets
|Miley Cyrus
|29
|12
|12
|2
|Increíble
|Lorena Álvarez
|30
|34
|11
|5
|TIT FOR TAT
|Tate McEnroe
|31
|23
|12
|6
|La Tirana
|Mon Laferte, NATHY PELUSO
|32
|15
|5
|40
|M.A.P.S.
|Amaia
|33
|39
|15
|5
|Man I Need
|Olivia Dean
|34
|38
|1
|11
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|35
|32
|12
|7
|Soledad
|Belén Aguilera
|36
|33
|4
|8
|Brand New Me
|Saint Etienne, Confidence Man
|37
|31
|6
|7
|Here All Night
|Demi Lovato
|38
|35
|24
|3
|Changes
|Charlie Puth
|39
|36
|25
|3
|Ladida
|Rochelle Jordan
|40
|28
|28
|2
|Por ti
|Dorian
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|La Perla
|Rosalía
|–
|Conmovedor
|Marinita Precaria
|–
|La Playa
|Los Chivatos
|–
|Coast
|Snocaps
|–
|VICTORIA
|Barry B
|–
|Toda una vida
|stivijoes
|–
|El adivino
|Nico
|–
|Elodie
|Los eclipses
|–
|Mature
|Hilary Duff
|–
|bandaids
|Katy Perry
