Rosalía logra su 11º top 1 en JNSP; Björk, el 7º

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

184
0
0

‘Berghain’ es el 11º top 1 para Rosalía en JENESAISPOP al lograr hasta el 77% de los votos en Instagram. Antes llegaron ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa y ‘Omega’ con Ralphie Choo. Curiosamente, ‘Despechá’ nunca lo consiguió. Rosalía empata así en números 1 con Florence y Amaia, y tiene por delante a Lana del Rey (15) y Lady Gaga (12).

Para Björk es el 7º tras ‘Moon’, ‘Stonemilker’, ‘Lionsong’, ‘Black Lake’, ‘The Gate’ y ‘Atopos’. Habría que preguntarse cuántos tendría de haber existido JENESAISPOP en los 90, pero vaticino que entre 20 y 30.

Otras entradas de la semana son Mon Laferte, Natalia Lacunza o The Last Dinner Party, además de Depresión sonora

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
2 1 1 3 Nuevos recuerdos Martin
3 8 3 2 Pussy Palace Lily Allen
4 3 3 2 Sweat Melanie C
5 5 1 Melancolía Mon Laferte
6 4 4 5 Lárgate Ana Mena
7 2 2 5 com você Judeline, Amaia
8 7 2 5 The Fate of Ophelia Taylor Swift
9 5 6 4 Dracula Tame Impala
10 10 1 SINGAPUR Natalia Lacunza
11 6 6 2 Hoy va a ser el día Miss Caffeina
12 12 1 AMA Maria Arnal
13 24 13 2 Tie You Down HAIM, Bon Iver
14 11 7 5 Por un like Mónica Naranjo
15 13 5 6 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE
16 16 1 Second Best The Last Dinner Party
17 27 4 7 Stay on Me Sophie Ellis-Bextor
18 17 1 8 The Dead Dance Lady Gaga
19 10 6 3 Querer Viva Suecia
20 22 9 6 Mercurio y seda Soleá Morente, Enrique Morente
21 16 8 3 MALPORTADA NATHY PELUSO, Rawayana
22 20 9 3 viscus Oklou, FKA twigs
23 14 1 7 Unconditional JADE
24 21 13 4 Tell me I never knew that caroline, Caroline Polachek
25 9 9 2 Veronica TRISTÁN!, rusowsky
26 26 1 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora
27 30 5 5 Gorgeous Doja Cat
28 25 3 7 Secrets Miley Cyrus
29 12 12 2 Increíble Lorena Álvarez
30 34 11 5 TIT FOR TAT Tate McEnroe
31 23 12 6 La Tirana Mon Laferte, NATHY PELUSO
32 15 5 40 M.A.P.S. Amaia
33 39 15 5 Man I Need Olivia Dean
34 38 1 11 Everybody Scream Florence + the Machine
35 32 12 7 Soledad Belén Aguilera
36 33 4 8 Brand New Me Saint Etienne, Confidence Man
37 31 6 7 Here All Night Demi Lovato
38 35 24 3 Changes Charlie Puth
39 36 25 3 Ladida Rochelle Jordan
40 28 28 2 Por ti Dorian
Candidatos Canción Artista
La Perla Rosalía
Conmovedor Marinita Precaria
La Playa Los Chivatos
Coast Snocaps
VICTORIA Barry B
Toda una vida stivijoes
El adivino Nico
Elodie Los eclipses
Mature Hilary Duff
bandaids Katy Perry

