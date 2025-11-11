Pauline en la Playa, esta semana en AIEnRuta

El ciclo AIEnRuta, que celebra conciertos por todo el país (y parte del extranjero, hay uno de Grande Amore en México), continúa este otoño. Entre los artistas que están celebrando shows estos meses se ha seleccionado -como ya os contamos– a Trashi, Le Parody, Los Bengala, Alavedra y muchas otras propuestas más urbanas (KYR4) o incluso jazz (Hilario Rodeiro).

Los objetivos de AIEnRuta son «fomentar el intercambio cultural entre artistas de todas las comunidades autónomas, potenciar todos los estilos musicales que se dan dentro de la música popular, dar a conocer a los nuevos valores artísticos facilitándoles un marco de expresión, a su vez dar un vehículo de expresión a artistas reconocidos de gran calidad musical, potenciar la iniciativa privada y crear un circuito de invierno consolidado». Más de 5.000 conciertos de 1.000 artistas se han celebrado desde 1995, con una asistencia de más de 300.000 espectadores.

Entre esos «artistas reconocidos de gran calidad musical», esta semana recomendamos especialmente el caso de Pauline en la Playa. El dúo de las hermanas Mar y Alicia Álvarez, surgido de las cenizas de Undershakers, dejó atrás las etiquetas del indie para ofrecer una exquisita canción de autor absolutamente atemporal y universal. Con influencias como Vainica Doble y primas hermanas de Nosoträsh, editaron álbumes tan recomendables como ‘Tormenta de ranas’, ‘Silabario’ o ‘Física del equipaje‘.

Últimamente han espaciado más sus lanzamientos, pues pasaron 6 años entre ‘El mundo se va a acabar‘ (2013) y ‘El salto‘ (2019). Pero su disco de 2024, ‘Los días largos‘, era más que recomendable, con ciertas aproximaciones country que no solo salpicaron al single ‘Yo podría ser John Wayne’ sino a la excelente ‘Que te parta un rayo’.

Como parte del ciclo AIEnRuta, Pauline en la Playa actúan este jueves 13 de noviembre en el Centro Cultural Delicias de Zaragoza. Detalles y otros conciertos, en la web oficial.

