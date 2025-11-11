‘Bandaids’ de Katy Perry: ¿remontada o hecha con IA?

Katy Perry acaba de actuar en Barcelona y se encuentra en estos momentos en Madrid para hacer lo propio en el Movistar Arena. También tiene nuevo single, ‘Bandaids’. La redacción os ofrece una opinión a favor y otra en contra, así como la posibilidad de votar en nuestra encuesta.
“El single de Katy Perry me ha entrado por los ojos, comenzando con lo que parecen unas guitarras eléctricas con efecto tremolo, como inspiradas en la gran canción de despecho de los Smiths, ‘How Soon Is Now’. Johnny Marr se inspiró en el principio de ‘I Want More’ de los pioneros Can. Para Katy Perry expresan lo turbio de su separación de Orlando Bloom. Este ‘Bandaids’ se refiere a las “tiritas” de su “corazón roto”.
Mientras la melodía puede apuntar a ‘Never Really Over’ y en cualquier momento podría convertirse en un “grower” de éxito como aquella, la letra no puede ser más explícita ni estar mejor construida. “No es lo que hiciste, sino lo que no hiciste / Estabas ahí pero no estabas”, recrimina, además de preguntarle cuánto le costaba interesarse por su día a día.
Pero ‘Bandaids’ además deja un mensaje positivo: “En el lado bueno, vivimos buenos momentos / jamás fingimos en las fotos”, confiesa. Y además añade en el puente: “Si tuviera que repetirlo todo, lo repetiría todo / El amor que tuvimos mereció la pena”. Una bonita canción post-divorcio, pues, como pocas suelen hacerse. Sebas E. Alonso.
“No se puede decir que Katy Perry no lo intente. ‘143’ fue un fiasco tremendo, y no ha pasado ni un año cuando vuelve con otra canción, quizás precisamente para que nos olvidemos y hacer como si esa era nunca hubiese ocurrido. Lo hace con ‘Bandaids’, en principio una buena idea porque es un volantazo respecto a “recalentar los nachos” de sus hits, tirando por un sonido más cercano al pop-rock de su debut, a lo ‘Waking Up In Vegas’, con el punto sentimental que tan bien le funcionaría después en ‘The One Who Got Away’.
Pero el problema es justo ese: repite otra fórmula, pero sigue repitiendo fórmula sin darle más de una vuelta. ‘Bandaids’ se queda muy lejos de los dos temas nombrados, es tremendamente genérica pese a estar a priori inspirada en algo tan personal como es su ruptura con Orlando Bloom. Hasta se te pasa por la cabeza, por la rapidez en sacarla, si esto no lo ha hecho una IA. ¿Mejor que la mayoría de su último disco? Sí. ¿Olvidable? Pues un poco también”. Pablo N. Tocino