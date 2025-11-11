Manolo García, top 1 en España; Florence, top 11

Manolo García suma otro número 1 más de Discos en España, una constante en su carrera, salvo algún tropiezo como el anterior ‘Desatinos desplumados’ (2022), que quedó en el top 2. El nuevo ‘Drapaires poligoneros’ sí logra destronar a Fito y Fitipaldis y se sitúa como el álbum más vendido del país. Han presentado el álbum de 16 pistas singles como ‘No estás solo, tienes tu voz’ o ‘Lloraré’.

La segunda entrada más fuerte es la de Mägo de Oz en el puesto 5 con ‘Malicia’. Por su parte, Florence + the Machine queda a las puertas del top 10 con ‘Everybody Scream‘. Florence es número 11 en España, además de top 2 en vinilos, solo por detrás de Manolo García. Este álbum de Florence ha sido número 1 en Reino Unido como todos sus discos excepto ‘High as Hope’ que quedó en el 2.

Además, ‘Everybody Scream’ ha llegado al top 3 en Alemania, Holanda y al top 4 en Estados Unidos y Australia. En general, ha sido top 5 a nivel mundial, pero España no ofrece su peor dato: el álbum de Florence ha sido top 15 en Italia y top 16 en Francia.

Otras entradas en la lista española han sido las de Bob Dylan en el 58 con la caja ‘Through the Open Window’; Radiohead en el puesto 59 con ‘Hail to the Thief: Live Recordings’ y Tarchi en el 84 con ‘Recuerda que vas a morir’.

También hay que destacar que la subida más fuerte de la semana vuelve a ser la de Sanguijuelas del Guadiana. ‘Revolá’ pasa del puesto 71 al puesto 42 tras pasar por ‘La Revuelta’. Además, ‘Chromakopia’ de Tyler the Creator reaparece en el puesto 51; y Barry B reaparece en el top 100 con ‘Chato‘.







