Musgö lleva a Tchaikovsky al trance

Antes de que Rosalía pusiera la música clásica en boca del mundo con ‘LUX’, ha habido otras aproximaciones, lógicamente. El pasado mes de octubre la gaditana Musgö publicaba una de sus producciones más curiosas, ‘La batalla de los cisnes’. Es nuestra Canción del Día hoy.

Escogida como tercer single de su tercer álbum ‘La grieta’, ‘La batalla de los cisnes’ es una personal reinterpretación de ‘El lago de los cines’ de Tchaikovsky (1877). Tras un primer fragmento susurrante en el que domina el arpa que ha caracterizado siempre la música de Musgö, se impone un beat tecno en la segunda mitad. Todo ello sin entregarse a esa EDM tan hortera que de vez en cuando domina las listas -sobre todo las británicas-.

Válida para seguidores de Judeline y Mala Rodríguez en su primera mitad, en la que la influencia de los fraseos urban es evidente; y más bien para los seguidores de los extintos Fuel Fandango en la segunda, ‘La batalla de los cisnes’ se enmarca en la temática general de ‘La grieta’. Un álbum que ayer mismo se ponía en circulación al tiempo que se realizaba un concierto de presentación en la Sala El Sol de Madrid.

Este álbum pretende «transformar el dolor en un viaje electrónico hacia la luz». Y eso es lo que hace al pasar de una primera parte desafiante a otra que quiere elevarse: «aspirando a ser divina, a ser más de lo que tú me decías» dice lo que podríamos considerar el estribillo.

La nota de prensa de El Tragaluz informa de que estas 8 canciones, co-producidas junto con Ramiro Gómez, hablan de «una etapa oscura pero llena de esperanza». En ella se contraponen «la oscuridad y la luz, lo acústico y lo electrónico, la delicadeza y la fuerza, la rave y la calma».

