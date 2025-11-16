Aralar de ‘Amaia’: de la oveja latxa a Kim Jong-un

Lo fácil hubiera sido ir a algún hayedo o pradería de la sierra de Aralar y rodar allí el videoclip, al estilo de todos esos grupos de folk que últimamente no paran de brotar como las setas en Ultzama. Apostar por lo literal.

Afortunadamente, César Rodrez y Daniel Dalfó (Daniel 2000) han optado por seguir otro camino. ‘Aralar’ no transcurre en Aralar, sino que lo evoca. Amaia cae del cielo de forma tan irreal como el propio bosque donde aterriza, más propio de una alucinación por sobredosis de CGI que de las tierras donde pasta la oveja latxa.

El contraste entre la iconografía folclórica y la estética digital constituye el eje que articula todo el clip: un choque entre lo ancestral y lo contemporáneo que puede funcionar igual de bien como metáfora visual sobre la búsqueda de la identidad en tiempos de artificio, y como pura y festiva fantasía camp.

Los directores dan respuesta visual a una pregunta que dudo que nadie se haya formulado jamás: ¿cómo sería mezclar los sueños tradicionalistas de un carlista con la imaginería y las descomunales coreografías del Día del Sol norcoreano? ¿Sabino Arana y Kim Jong-un unidos, como en un conjuro, por el sonido del txistu?

