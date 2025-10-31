Amaia lanza ‘Aralar’ y canta para Manuel Alejandro

Muy poco después de haber lanzado su primera colaboración con Judeline, Amaia presenta ‘Aralar’, un nuevo single de corte tradicional. Inspirado en la música popular vasca, la canción incorpora el txistu -una flauta autóctona-, además de arpas, panderetas, tambores y silbidos. En apenas dos minutos, y con la producción de Ralphie Choo y DRUMMIE, ‘Aralar’ propone una fresca renovación del folk euskaldun, aunque dada su brevedad, termina sabiendo a poco.

El título de ‘Aralar’ proviene del nombre de la sierra que separa Navarra de Guipúzcoa, un lugar que Romero ha tenido siempre «muy presente» a través de su madre, como ha contado en una entrevista con El Correo. ‘Aralar’, co-escrita por La Bien Querida, se inspira en la mitología vasca para ofrecer una dedicación de amor bajo una «lluvia de estrellas».

El videoclip de ‘Aralar’ es otra de esas maravillas surrealistas de Amaia creadas junto a Daniel 2000. En él, la sierra de Aralar se convierte en escenario de un ejército de Amaias que cantan, tocan y bailan al unísono. El efecto de clonación digital, impecable, y el componente colorido de la pieza, evocan la precisión y magnetismo de las danzas masivas norcoreanas.



Por otro lado, esta semana Romero ha recibido el Premio AUPA! en el BIME en reconocimiento a su trayectoria, y además ha ofrecido una actuación. El momento más memorable, presenciado en directo por JENESAISPOP, ha ocurrido cuando Manuel Alejandro ha subido al escenario para observar cómo interpretaba ‘Como yo te amo’, el clásico de Rocío Jurado compuesto por él mismo. Manuel Alejandro también entonaba un par de minutos antes ‘Procuro olvidarte’ por sí mismo.

Os recordamos las fechas de la próxima gira de arenas de Amaia, de la cual JENESAISPOP es medio oficial:

03/01/2026 Navarra Arena, Pamplona

31/01/2026 Coliseum, Coruña

06/02/2026 Cartuja Center, Sevilla

03/05/2026 Bizkaia Arena – Bec!, Bilbao

31/05/2026 Roig Arena, Valencia

20/12/2026 Palau Sant Jordi, Barcelona