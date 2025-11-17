Fatboy Slim, Guitarrica, Carlos Ares… en Warm Up 2026

Con Murcia ya consolidada como uno de los grandes polos culturales del país, WARM UP Estrella de Levante vuelve, un año más, los días 1 y 2 de mayo de 2026. La primera tanda de confirmaciones ya está disponible con Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana como algunos de sus nombres más importantes.

WARM UP ha presentado los primeros nombres del cartel, combinando figuras internacionales, talento nacional consolidado y nuevas propuestas: Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fukcnormal y Ruptura estarán en el recinto de La Fica.

Los abonos para los días 1 y 2 de mayo ya están de nuevo disponibles desde 65,99€ -hasta agotar cupo- en la web oficial de WARM UP Estrella de Levante.