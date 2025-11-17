Antorchas Festival confirma a Rigoberta, Ginebra, Marlena…

Antorchas Festival, que celebrará su quinta edición del 18 al 20 de junio de 2026 en el Recinto Ferial de la capital manchega, presenta una nueva tanda de confirmaciones que se suma a los artistas ya anunciados: LA M.O.D.A., Carlos Ares, Elyella, Ojete Calor, Sidecars, Zahara Rave y Vuelo Fidji.

Rigoberta Bandini -por fin y por primera vez en Albacete con su espectacular ‘Jesucrista Superstar Tour’ -, Ginebras, Marlena y Hoonine son, sin duda, algunas de las mejores realidades del momento en cuanto al pop indie en España. Además, también se confirma la actuación del dúo de DJS albaceteños Aguacate y Mango.

- Publicidad -

Una vez más, Albacete estará en el mapa del mejor festivaleo nacional, ofreciendo un variado cartel repleto de pop, rock, indie y electrónica. Los abonos ya están disponibles con un cupo limitado en la web oficial de Antorchas Festival.