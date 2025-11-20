Fangoria publican ‘Modo aleatorio’: 6 CD’s con forma de vinilo

Fangoria publican esta noche de manera digital y este viernes 21 de noviembre en las tiendas físicas ‘Modo aleatorio’. Se trata de una caja recopilatoria de 6 CD’s, que contiene rarezas grabadas entre 1990 y 2023. El proyecto surgió tras la colección de maxis que el grupo de Alaska y Nacho Canut sacó hace un par de años.

En total son 96 rarezas no incluidas en sus discos oficiales. Retrotrayéndonos a sus inicios como Fangoria, el álbum recupera divertimentos sobre procrastinar como ‘Perdiendo el tiempo’, también el medley homenaje a Carlos Berlanga que realizaron llamado ‘Carlos baila en otra dimensión’, la icónica ‘Absolutamente’ con Sara Montiel, en general las canciones de EP’s olvidados como ‘Entre Punta Cana y Montecarlo’, así como «bonus» de sus habituales ediciones deluxe.

Seguramente no recordaras el momento de Fangoria con Camela, el momento de Fangoria con Dover o que remezclaron al dúo nada menos que Marc Almond, Vive la Fête, GusGus, Joe Goddard o Hidrogenesse, entre muchísimos otros.

El repertorio ha sido remasterizado y, como informa Warner, «aunque está editado en orden cronológico, se recomienda su escucha en modo aleatorio», de donde recibe su título. La caja de 6 CDs se publica en carpeta de tamaño vinilo e incluye los créditos de cada canción. Os dejamos con el tracklist:

CD1

En mi prisión (Extended)

En mi prisión (Dub mix)

La vida sigue (Extended mix)

Perdiendo el tiempo

Hagamos algo superficial y vulgar (Extended Mix)

Hagamos algo superficial y vulgar (Club Mix)

Dios y diez demonios

Babalú Sálvame remix Danny Hide

Mr. Hyde Sálvame

Dr. Jekyll Sálvame

Flashback Sálvame

El dinero no es nuestro Dios (Maastrich Dance Metal Airlines)

El dinero no es nuestro Dios (Doctor Avalanche)

Ley de vida

Ley de vida/Ley de Talión

CD 2

Ley de vida/Ley de Caifás

En la Disneylandia del amor (Extended Mix)

En la Disneylandia del amor (Non stop exotic cabaret Mix)

En la Disneylandia del amor (Mr Hyde visita el tunel del amor)

En la Disneylandia del amor (Viaje espacial al planeta del amor)

Dios odia a los cobardes (Vanguard UHF remix)

Dios odia a los cobardes (Radio Edit)

A la felicidad por la electrónica (Prozac Remix)

Sentimental (Testimental remix)

Retorciendo Palabras (The Droyds Vocal Mix)

Retorciendo Palabras (Les Germanetes Gilda Remix)

Retorciendo Palabras (Jean Extended Play)

Miro la vida pasar (Marc Almond’s Fan-Glorious Electro Remix)

Miro La Vida Pasar (En Plan Travesti)

CD3

La mano en el fuego (Vive La Féte Filo Remix)

Carlos baila en otra dimensión (Medley)

Entre mil dudas (Spam remix)

Entre mil dudas (Fangoria vs Camela)

Carne, huesos y tú (Fangoria vs Sôber)

Interior De Una Nave Espacial Abandonada (Xmorph Remix By Icon Of Coil)

Algo de mi

Criticar por criticar (Remix)

Criticar por criticar (remezcla de Spam)

Sorry I’m a lady feat Dover

El cementerio de mis sueños (Hola sangría remix)

El Rey del glam con Mägo de Oz

Todo es mentira feat Julieta Venegas

Tenemos que hablar de las plantas carnívoras feat Miranda

A fuerza de vivir (Tony James and Neal X Remix for Sigue Sigue Sputnik)

Si lo sabe dios que se entere el mundo entero (Amplifer remix)

CD4

Por qué a mí me cuesta tanto (feat. Asier Etxeandia)

Flash

La mosca muerta

Supertravesti

Huracán mexicano

La verdad

Más Es Más (Kinky Roland Dreamscape Mix)

La Pequeña Edad De Hielo (Distressor Mix)

Las Walpurgis Te Van A Llamar (Atomizer Remix)

En un mundo nuevo

Absolutamente con Sara Montiel

Ensayo para una despedida (Reworked by Spam)

Solo química

Desfachatez (The Sound Of Arrows European Holiday Remix)

Desfachatez (Svper Remix)

Antes o después

Cómo pudimos ser tan idiotas?

Ni dioses ni monstruos

CD5

Mi mundo en desaparición

La sombra de una traición

Espectacular

El día de mi psicopatía

Qué quiere usted de mí

Lo peor es lo mejor

Canciones que hablan sobre bailar

Manual de decoración para personas abandonadas (Spunky remix)

Disco Sally baila una fiesta en el infierno

Sinestesia

¿De qué me culpas?

¿De qué me culpas? (Ellis Miah Club Mix)

¿De qué me culpas? (Ellis Miah Dub)

¿De qué me culpas? (Ellis Miah Club Mix Instrumental)

¿Quién te has creído que soy? (GusGus remix by Biggy Veira)

CD6

Un boomerang (Joe Goddard remix)

De todo y de nada (Marcus Santoro remix)

De todo y de nada (Marcus Santoro extended remix)

De todo y de nada (Marcus instrumental remix)

Momentismo absoluto (Ellis Miah & The Jagg Remix)

Momentismo absoluto (Ellis Miah & The Jagg Remix – Extended Mix)

Fantasmagoria (Hidrogenese remix)

Satanismo, arte abstracto y Rock’n’Roll (Kora Remix)

Mi burbuja vital (Ellis Miah remix)

Mi burbuja vital (Ellis Miah Dub Remix)

La pregunta del millón (TECIB remix)

Del uno al diez (MYUKO remix)

No me das pena (Ô Paradis Remix)

Un poco todo (Matt Pop remix)

Lo imposible (Ángel Molina remix)

No me compensa, no lo vuelvo a hacer, ¿Qué gano yo con todo esto? (FUTURACHICAPOP Remix)

Un vampiro para dos (Tauro remix)

Mi decisión (con Paulina Rubio)