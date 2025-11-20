Adiós a Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Gary Mounfield, más conocido como Mani, ha fallecido a los 63 años. Su hermano Greg ha comunicado el fallecimiento de Mani en una publicación de Facebook, sin revelar la causa de la muerte: «Descansa en paz, RKID».

Alcanzó el estatus de icónico como bajista clave del movimiento Madchester, en su etapa en The Stone Roses, y del Britpop tardío, con Primal Scream. Las líneas de bajo de canciones como ‘I Wanna Be Adored’, ‘She Bangs The Drums’ o ‘Fools Gold’, su divertida actitud y una vida totalmente dedicada a la música sirvieron para que Mani se ganase un lugar en los corazones de todos los fans. Y en el de sus compañeros de profesión.

- Publicidad -

Ian Brown, cantante en los Stone Roses y compañero de Mani, se ha despedido de él en X con un «Descansa en paz». Tim Burgess, de The Charlatans, lo ha descrito como «uno de los mejores en todos los sentidos» y Liam Gallagher, por otro lado, ha admitido sentirse «conmocionado»: «Absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe».

Originario de Crumpsall, Manchester, Mani comenzó su carrera en las filas de The Stone Roses, participando en los únicos dos discos de la banda hasta que esta se disolvió en 1996. El primero de estos, homónimo, sigue considerándose como uno de los discos más importantes para el origen del posterior Britpop y uno de los mejores de la historia. Ese mismo año, Mani se unió a Primal Scream y permaneció en la banda de Bobby Gillespe hasta 2011, momento en el que salió para la reunión de The Stone Roses.

- Publicidad -

Recientemente, Mounfield había anunciado una gira de conferencias por el Reino Unido que habría tenido lugar desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027. El objetivo era repasar momentos clave de su carrera, tales como el mítico concierto de su primera banda en Spike Island o su gira de regreso.

REST IN PEACE MANi X — Ian Brown (@ianbrown) November 20, 2025

Back with your Imelda, Mani.

Going to miss you so much 💔💔💔 All my love to the boys, the family & all those who knew & loved him ❤️ 🕊️ 🕊️ pic.twitter.com/1rLw7i2NVc — Rowetta🎙 (@Rowetta) November 20, 2025

- Publicidad -

I shared this photo a week or so ago on Mani’s birthday

– It never failed to bring a smile to my face – and that was exactly the same for the man himself. One of the absolute best in every way – such a beautiful friend Love you Mani x x

Never to be forgotten pic.twitter.com/Oop3be53CW — Tim Burgess (@Tim_Burgess) November 20, 2025