Rosalía logra su 12º top 1 en JNSP con ‘La Perla’

En principio, ‘La Perla‘ sucumbió ante ‘Berghain‘ entre las canciones favoritas de nuestros lectores. A la larga, la batalla entre dos canciones de la misma Rosalía se está resolviendo en favor de ‘La Perla’, que además es número 1 oficial en España y repetirá la semana que viene. En nuestro Instagram, el vals se ha hecho con el 52% de los votos frente al 27% del tema con Björk e Yves Tumor, de popularidad claramente decreciente. ‘La Perla’ es el 12º top 1 de Rosalía en nuestra web, despúes de ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa, ‘Omega’ con Ralphie Choo y ‘Berghain’ . Curiosamente, ‘Despechá’ nunca lo consiguió. Rosalía empata así en números 1 de JENESAISPOP con Lady Gaga y ya solo tiene por delante a Lana del Rey (15).
La entrada más fuerte es la de Robyn, que queda lejos del top 1 con ‘Dopamine’, seguida de Charli XCX y John Cale, que tienen éritos llegando al top 4 con una canción tan ambiental como ‘House’. Otras entradas son las de Sigrid, Oklou, Musgö, Anna Von hausswolff y Tobias Jesso Jr.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|2
|2
|2
|2
|La Perla
|Rosalía
|3
|–
|3
|1
|Dopamine
|Robyn
|4
|–
|4
|1
|House
|Charli XCX, John Cale
|5
|4
|4
|2
|bandaids
|Katy Perry
|6
|9
|3
|4
|Pussy Palace
|Lily Allen
|7
|3
|1
|5
|Nuevos recuerdos
|Martin
|8
|10
|8
|3
|AMA
|Maria Arnal
|9
|15
|3
|4
|Sweat
|Melanie C
|10
|18
|2
|7
|com você
|Judeline, Amaia
|11
|5
|4
|7
|Lárgate
|Ana Mena
|12
|30
|12
|2
|Mature
|Hilary Duff
|13
|12
|12
|3
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|14
|–
|14
|1
|Hush Baby, Hurry Slowly
|Sigrid
|15
|8
|6
|4
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|16
|21
|9
|4
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|17
|16
|12
|4
|Increíble
|Lorena Álvarez
|18
|–
|18
|1
|dance 2
|Oklou
|19
|–
|19
|1
|La batalla de los cisnes
|Musgö
|20
|7
|6
|6
|Dracula
|Tame Impala
|21
|36
|21
|2
|Conmovedor
|Marinita Precaria
|22
|22
|7
|7
|Por un like
|Mónica Naranjo
|23
|–
|23
|1
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|24
|13
|2
|7
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|25
|25
|10
|3
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|26
|26
|5
|42
|M.A.P.S.
|Amaia
|27
|27
|13
|6
|Tell me I never knew that
|caroline, Caroline Polachek
|28
|20
|9
|5
|viscus
|Oklou, FKA twigs
|29
|24
|9
|8
|Mercurio y seda
|Soleá Morente, Enrique Morente
|30
|19
|13
|4
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|31
|6
|5
|3
|Melancolía
|Mon Laferte
|32
|14
|8
|5
|MALPORTADA
|NATHY PELUSO, Rawayana
|33
|37
|33
|2
|Toda una vida
|stivijoes
|34
|23
|1
|10
|The Dead Dance
|Lady Gaga
|35
|11
|5
|8
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|36
|17
|6
|5
|Querer
|Viva Suecia
|37
|–
|37
|1
|I Love You
|Tobias Jesso Jr
|38
|31
|1
|13
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|39
|33
|11
|7
|TIT FOR TAT
|Tate McEnroe
|40
|32
|12
|8
|La Tirana
|Mon Laferte, NATHY PELUSO
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|This Is The World
|Magdalena Bay
|–
|Fallen Cloud
|Austra
|–
|Soy una estrella!!!!
|Pipiolas
|–
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|–
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|–
|Lanzarote
|Lisasinson
|–
|Último partido
|Pálida Tez
|–
|Una casa espacial dibujada en un A4
|Estrella Fugaz, Tulsa
|–
|Boyband
|5 Seconds of Summer
|–
|Et puc odiar molt més
|Sidonie
