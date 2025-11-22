escribe aquí...
Top 40
BrevesMúsicaTop 40

Rosalía logra su 12º top 1 en JNSP con ‘La Perla’

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

199
2
- Publicidad -

Rosalía logra su 12º top 1 en JNSP con ‘La Perla’

Por Sebas E. Alonso
2

En principio, ‘La Perla‘ sucumbió ante ‘Berghain‘ entre las canciones favoritas de nuestros lectores. A la larga, la batalla entre dos canciones de la misma Rosalía se está resolviendo en favor de ‘La Perla’, que además es número 1 oficial en España y repetirá la semana que viene. En nuestro Instagram, el vals se ha hecho con el 52% de los votos frente al 27% del tema con Björk e Yves Tumor, de popularidad claramente decreciente. ‘La Perla’ es el 12º top 1 de Rosalía en nuestra web, despúes de ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa, ‘Omega’ con Ralphie Choo y ‘Berghain’ . Curiosamente, ‘Despechá’ nunca lo consiguió. Rosalía empata así en números 1 de JENESAISPOP con Lady Gaga y ya solo tiene por delante a Lana del Rey (15).

- Publicidad -

La entrada más fuerte es la de Robyn, que queda lejos del top 1 con ‘Dopamine’, seguida de Charli XCX y John Cale, que tienen éritos llegando al top 4 con una canción tan ambiental como ‘House’. Otras entradas son las de Sigrid, Oklou, Musgö, Anna Von hausswolff y Tobias Jesso Jr.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
2 2 2 2 La Perla Rosalía Vota
3 3 1 Dopamine Robyn Vota
4 4 1 House Charli XCX, John Cale Vota
5 4 4 2 bandaids Katy Perry Vota
6 9 3 4 Pussy Palace Lily Allen Vota
7 3 1 5 Nuevos recuerdos Martin Vota
8 10 8 3 AMA Maria Arnal Vota
9 15 3 4 Sweat Melanie C Vota
10 18 2 7 com você Judeline, Amaia Vota
11 5 4 7 Lárgate Ana Mena Vota
12 30 12 2 Mature Hilary Duff Vota
13 12 12 3 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora Vota
14 14 1 Hush Baby, Hurry Slowly Sigrid Vota
15 8 6 4 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
16 21 9 4 Veronica TRISTÁN!, rusowsky Vota
17 16 12 4 Increíble Lorena Álvarez Vota
18 18 1 dance 2 Oklou Vota
19 19 1 La batalla de los cisnes Musgö Vota
20 7 6 6 Dracula Tame Impala Vota
21 36 21 2 Conmovedor Marinita Precaria Vota
22 22 7 7 Por un like Mónica Naranjo Vota
23 23 1 Stardust Anna von Hausswolff Vota
24 13 2 7 The Fate of Ophelia Taylor Swift Vota
25 25 10 3 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
26 26 5 42 M.A.P.S. Amaia Vota
27 27 13 6 Tell me I never knew that caroline, Caroline Polachek Vota
28 20 9 5 viscus Oklou, FKA twigs Vota
29 24 9 8 Mercurio y seda Soleá Morente, Enrique Morente Vota
30 19 13 4 Tie You Down HAIM, Bon Iver Vota
31 6 5 3 Melancolía Mon Laferte Vota
32 14 8 5 MALPORTADA NATHY PELUSO, Rawayana Vota
33 37 33 2 Toda una vida stivijoes Vota
34 23 1 10 The Dead Dance Lady Gaga Vota
35 11 5 8 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE Vota
36 17 6 5 Querer Viva Suecia Vota
37 37 1 I Love You Tobias Jesso Jr Vota
38 31 1 13 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
39 33 11 7 TIT FOR TAT Tate McEnroe Vota
40 32 12 8 La Tirana Mon Laferte, NATHY PELUSO Vota
Candidatos Canción Artista
This Is The World Magdalena Bay Vota
Fallen Cloud Austra Vota
Soy una estrella!!!! Pipiolas Vota
Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso Vota
Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
Lanzarote Lisasinson Vota
Último partido Pálida Tez Vota
Una casa espacial dibujada en un A4 Estrella Fugaz, Tulsa Vota
Boyband 5 Seconds of Summer Vota
Et puc odiar molt més Sidonie Vota

- Publicidad -

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com