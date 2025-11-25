Sergio Dalma también se queda sin top 1 por ‘LUX’

Si la semana pasada Pablo Alborán era la primera víctima del fenómeno ‘LUX’ de Rosalía en las listas españolas, quedando ‘KM. 0‘ en el puesto 2 (era la primera vez que Alborán no conseguía el top 1), esta semana es el turno de Sergio Dalma. Su nuevo álbum, ‘Ritorno a Via Dalma’ queda en el número 2 por detrás de Rosalía. No será el último disco que quede atascado en la segunda posición en los próximos semanas o meses.

JC Reyes llega al puesto 3 con ‘Vivir pa’ quedarse’ aunque la noticia es su dominio en singles, y el disco oficial de OT 2025 llega hasta el número 4. Además, el disco de la ‘Gala 8’ llega al puesto 82.

Otros que consiguen un top 10 son Sidecars con ‘Everest’, que alcanzan el número 8.

5 Seconds of Summer aparecen en el puesto 16 con ‘Everyone’s a Star‘. Este álbum ha sido número 1 en Reino Unido, en Australia, en Austria y en Holanda. Además, ha llegado al top 5 en Alemania. España no les da su peor posición, pues han quedado en el puesto 32 en Italia, en el puesto 45 en Francia o en el puesto 55 en Suecia.

Por su parte, De La Rose es top 20 con ‘FX De la Rose’ y Chica Sobresalto llega al número 38 con ‘Información sísmica’.

Las entradas se completan con The Rolling Stones, que llegan al puesto 53 con ‘Black and Blue’; Marlena, que llegan al puesto 54 con ‘La Victoria’; y Sidonie, cuyo disco en catalán ‘Catalan Graffiti’ entra en el puesto 62.

