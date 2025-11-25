SanSan 2026 revela cartel por días

SanSan 2026, que se volverá a celebrar los días 2, 3 y 4 de abril en Benicàssim, acaba de anunciar su cartel por días. Abonos y alojamientos ya disponibles en la web oficial del festival. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial.

La propuesta para 2026 de SanSan comienza el jueves 2 de abril con Of Monsters And Men y Love of Lesbian como cabezas de cartel. Les siguen Siloé, León Benavente, Califato 3/4, La Élite, Rufus T. Firefly, Perarnau IV, Drama, Juventude, Puño Dragón, Tiburona, VIctorias, Groc Talent.

El viernes 3 de abril está encabezado por Rigoberta Bandini y Guitarricadelafuente. También actuarán Xoel López, La Casa Azul, Chiquita Movida, Anabel Lee, Hoonine, Leo Rizzi, Anouck, Las PEtunias, Malva, Michael Foster y Ultralágrima.

Por último, La M.O.D.A. y Ultraligera figuran como los nombres más importantes del sábado 4 de abril. Barry B, Maria Arnal, Sanguijuelas del Guadiana, Alizzz, Ángel Stanich, Biznaga, Samuraï, Comandante Twin, Gara Durán, Pablopablo, Repion y Sobrezero les acompañarán.