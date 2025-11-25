Carolina Durante cierran etapa con una gira por arenas

Con su tercer álbum ‘Elige tu propia aventura‘, Carolina Durante han conseguido un gran hito en su carrera. El álbum salió hace más de un año y continúa merodeando el top 50 español, certificado como disco de oro. Presente también en todas las listas de lo mejor de 2024, supondrá un antes y un después en la carrera de los «cuatro chavales». Al margen de ‘Joderse la vida’, ‘Normal’ y ‘Hamburguesas’, llama la atención el alcance del tema final del álbum, ‘Probablemente tengas razón’, que tanto se ha crecido en la gira. Sin haber sido single, suma 5 millones de streams solo en Spotify.

Para celebrarlo, el grupo anuncia «Fin de la aventura». Serán primero una serie de conciertos en salas de Latinoamérica, y finalmente, 6 fechas en España en arenas a finales de 2026 y principios de 2027. JENESAISPOP será medio oficial de este tour. Las entradas ya están disponibles en su web.

Esta gira arranca pasando por algunas de las ciudades más icónicas de LATAM: Buenos Aires, Bogotá y CDMX.

Después, continuará en España el 19 de septiembre en el Pop CAAC de Sevilla, el 26 de noviembre de 2026 en el Roig Arena de Valencia, el 28 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, seguirá el 12 de diciembre de 2026 en el Coliseum de A Coruña y llegará el 26 de diciembre al Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao, finalizando el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

Según la nota de prensa, este “Fin de la aventura” supondrá «una puesta en escena adaptada a grandes aforos pero manteniendo la intensidad, la cercanía y la identidad que han convertido a la banda en uno de los directos más celebrados del país. La gira promete ser un punto de inflexión en su evolución artística y un acontecimiento clave dentro del calendario musical del próximo año».

21/03/2026 Niceto, Buenos Aires

25/03/2026 Lourdes Music Hall, Bogotá

28/03/2026 Foro Puebla, CDMX

19/09/2026 Pop CAAC, Sevilla

26/11/2026 Roig Arena, Valencia

28/11/2026 Palau Sant Jordi, Barcelona

12/12/2026 Coliseum, A Coruña

26/12/2026 Bizkaia Arena – BEC! ,Bilbao

08/01/2027 Movistar Arena, Madrid

