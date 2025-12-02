Public Image Ltd regresan a España en 2026

Public Image Ltd, la histórica banda de post-punk liderada por John Lydon, confirma que su nueva gira ‘This Is Not The Last Tour’ pasará por España con dos conciertos: 29 de mayo en la Razzmatazz 2 de Barcelona y 30 de mayo en la Sala But de Madrid. Las entradas estarán disponible este miércoles 3 de diciembre a partir de las 11h, en Live Nation y Ticketmaster.

Esta nueva gira llega en un momento especialmente significativo para Lydon. Tras un periodo personal muy duro —la pérdida de su esposa Nora en abril de 2023 y la muerte repentina de su mánager y amigo cercano, John “Rambo” Stevens, en diciembre del mismo año— el vocalista llegó a pensar que no volvería a actuar con PiL.

Fue la respuesta del público durante su reciente gira de ‘spoken word’ en Reino Unido lo que cambió ese rumbo. “Pensé que sería el final”, explica. “Pero la gente fue increíblemente cariñosa, me pedían que volviera con PiL. Con tanto apoyo, no podía quedarme sin hacer nada».

La preventa para los conciertos de Public Image Ltd en España ha comenzado hoy, martes 2 de diciembre, a las 11h, tanto en SMusic como en Live Nation.