Este sábado 6 de diciembre habrá un pequeño concierto de Meteosat como parte del 25º aniversario de Ochoymedio, celebrando también el 25º aniversario del grupo. Será en horario de tardeo. Nacho Escolar, ahora conocido como director de El Diario, y Roberto de Niza (que estuvo en la última formación de Meteosat), visitan nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO para recordar cómo fueron aquellos años, y avanzar en qué consistirá este concierto.

Roberto cuenta que la idea de la reunión surgió al encontrarse por casualidad con Belén de L-kan, quien se lo propuso y se animaron tras debatirlo en WhatsApp. Escolar está muy bromista -este podcast se grabó antes del fallo en el juicio al Fiscal General del Estado- y no se puede creer él mismo haber tenido más discográficas que discos, o más formaciones que años tuvo el grupo. «Cometimos todos los tópicos y errores de un grupo indie. Nuestro suelo fue participar en un disco de homenaje a Enrique y Ana», afirma entre carcajadas.

Los miembros de Meteosat explican que todas las generaciones surgen como reacción a algo y ellos eran una reacción a grupos que cantaban en inglés sin manejar el idioma. «Eran incomprensibles. Y lo nuestro era reírnos», indica a la vez que habla de la etiqueta «tonti pop»: «Nosotros no éramos nada ñoños, éramos muy diferentes a Los Fresones Rebeldes, que me encantan. Hacíamos un discurso más sarcástico, no era nada tonto nuestro humor. Fue cosa de los críticos musicales (…) La etiqueta «twee pop» se tradujo mal, nosotros no teníamos batería, estábamos mucho más influidos por Dinarama y Aviador Dro».

Recordamos momentos muy locos, como la lectura de un «manifiesto contra el FIB» en la Sala Maravillas, el concierto «busco sello», o los días en fueron «casi famosos» y lo mismo iban a un programa de Disney o sonaban en Los 40, que grababan Los conciertos de Radio 3. Finalmente Nacho Escolar, también creador de Spanishpop, cuenta por qué decidió tirar la toalla y el segundo disco de Meteosat nunca llegó a grabarse, lo cual está muy relacionado con su carrera periodística. «Perdí el miedo a ir a la tele [como periodista] en el escenario», confiesa.

La formación que se reúne es la última que se conoció, la de Nacho, Edu, Vero, Marta y Roberto. Es la que veis en la foto, aunque también hay un recuerdo en el podcast para Borja Prieto y Diana Aller, cuando les preguntamos si había tensiones con otros grupos. «Nosotros teníamos la división dentro, no teníamos necesidad de exportar nada», bromea Escolar hablando de las conocidas diferencias que había dentro de Meteosat. «Discutíamos un montón. Con el tiempo, me he dado cuenta de que todos aportábamos. Borja y Diana son genios del márketing. Lo han demostrado juntos y por separado. Yo no entendía lo que hacían ellos y ellos no entendían lo que hacía yo, que eran básicamente las canciones (risas) Teníamos problemas de ego bastante estúpidos».

Igualmente, Escolar recuerda que «Borja era el que más sabía de música», y Diana logró «virales cuando ni siquiera existía eso». Como contó la propia Diana Aller en entrevista con JENESAISPOP hace unos años, era ella misma quien escribía a Rockdelux o llamaba al contestador de Siglo 21, para polemizar sobre su propio grupo, fingiendo ser otras personas. Así, conseguía que se hablase de Meteosat a todas horas.

Más sobre la carrera de Meteosat, en el podcast que mencionamos varias veces en este episodio, «Solo me hablas de Movidas de hace 20 años«.

