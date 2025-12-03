escribe aquí...
Actualidad
BrevesMúsica

Rozalén anuncia parón a partir de 2026

Jordi Bardají
Por Jordi Bardají

-

273
2
- Publicidad -

Rozalén anuncia parón a partir de 2026

Por Jordi Bardají
2

Rozalén ha anunciado un parón indefinido de sus actividades profesionales a partir del 1 de enero de 2026 «para descansar, reflexionar y digerir» sus 15 años de carrera. 15 años en los que, recuenta, ha grabado 6 discos, realizado 700 conciertos, colaborado con 200 artistas, escrito libros y hecho otras muchas cosas. Últimamente, Rozalén ha debutado en el teatro encarnando a Chavela Vargas, realizando unas 80 funciones. Dice sentirse «emocionalmente desgastada».

En un comunicado, Rozalén alude a la «presión y velocidad a la que» la industria «empuja» a los artistas a producir, y expone que necesita apartarse de las redes sociales, estar en su pueblo con su familia, y «viajar sin trabajar, silencio, leer libros y componer al ritmo que dicten mis emociones». Y añade: «Sé que es un privilegio parar, pero también sé que me lo he ganado a pulso».

- Publicidad -

Rozalén seguirá con las actividades previstas para este mes de diciembre y, el próximo viernes 5, adelantará algunas “sorpresitas” relacionadas con el cierre de esta etapa.

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com