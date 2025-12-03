Rozalén anuncia parón a partir de 2026

Rozalén ha anunciado un parón indefinido de sus actividades profesionales a partir del 1 de enero de 2026 «para descansar, reflexionar y digerir» sus 15 años de carrera. 15 años en los que, recuenta, ha grabado 6 discos, realizado 700 conciertos, colaborado con 200 artistas, escrito libros y hecho otras muchas cosas. Últimamente, Rozalén ha debutado en el teatro encarnando a Chavela Vargas, realizando unas 80 funciones. Dice sentirse «emocionalmente desgastada».

En un comunicado, Rozalén alude a la «presión y velocidad a la que» la industria «empuja» a los artistas a producir, y expone que necesita apartarse de las redes sociales, estar en su pueblo con su familia, y «viajar sin trabajar, silencio, leer libros y componer al ritmo que dicten mis emociones». Y añade: «Sé que es un privilegio parar, pero también sé que me lo he ganado a pulso».

Rozalén seguirá con las actividades previstas para este mes de diciembre y, el próximo viernes 5, adelantará algunas “sorpresitas” relacionadas con el cierre de esta etapa.