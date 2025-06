Nathy Peluso, Amaia y Rozalén, triunfantes en una lograda edición de los Premios de la Música

Nathy Peluso, Amaia y Rozalén fueron las protagonistas de la segunda edición de los premios de la Academia de la Música de España. La argentina se convirtió en la artista más premiada gracias a cuatro galardones, mientras que Amaia y Rozalén se llevaron algunos de los premios más importantes: Canción del Año y Artista del Año, respectivamente. Compitiendo con Carolina Durante, ‘La Jauría’ de Dani Fernández acabó ganando el título de Álbum del Año.

El Palacio Municipal de IFEMA fue el lugar elegido para celebrar esta segunda gala de premios, con la novedad de ser retransmitida en televisión (La 2) por primera vez. Anni B Sweet y Derby Motoreta Burrito Kachimba compartieron escenario con Alcalá Norte, que dieron comienzo a la ceremonia sin preámbulos, y acompañados de Noni de Lori Meyers, interpretando ‘La Vida Cañón’. Esta estaba nominada a Canción del Año, pero ‘Tengo un Pensamiento’ de Amaia (que confundieron en la pantalla con ‘Tengo un Sentimiento’) acabó llevándose el reconocimiento.

- Publicidad -

María Peláez y Rodrigo Cuevas fueron dos anfitriones a la altura, con una naturalidad y un humor que eran de agradecer: «Nos hemos quedado con el sobaco repeinado después de estas actuaciones», comentó Cuevas. Las circunstancias también contribuyeron a que sacasen su lado más divertido, viéndose obligados a improvisar en numerosas ocasiones mientras se acababa de despejar el escenario.

Interactuaron con las celebridades que tenían a sus alrededores, como Chanel, Nathy Peluso o Estopa. Los hermanos Muñoz empezaron la gala llevándose el premio a Mejor Gira y la terminaron con el galardón a Mejor Álbum de Pop, compitiendo con Edurne, Ruslana, Marlena y Abraham Mateo. Leire Martínez se encargó de presentar el premio junto a Nil Moliner y se alegró con creces de la victoria del dúo catalán. Ellos, felices de recibir algo aunque no tuviesen muy claro qué categoría estaban ganando. David, con el arte de siempre: «Siempre he querido decir esto. Gracias a la Academia».

- Publicidad -

Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, comentó en su discurso que «de todo el colectivo de profesionales de la industria, solo el 30% son mujeres». Esto hizo que la siguiente actuación tuviese todavía más impacto: Zahara, Natalia Lacunza y Delaporte cantando ‘Yo solo quería escribir una canción de amor’ junto a Martí Perarnau, Ale Acosta y Baiuca, que se centraron en los ritmos.

Justo cuando Amaia se hace viral cantando una versión flamenca de ‘Las de la intuición’, protagoniza la última actuación de la gala interpretando ‘Zorongo Gitano’ junto a Silvia Pérez Cruz. Sin duda, el mejor número de la noche. Cerca se quedó el brillante dueto entre vozarrones de Rozalén y Valeria Castro. La artista canaria partía como la más nominada, con siete menciones, de las cuales acabó ganando tres.

- Publicidad -

En la última parte de la gala, Miguel Ríos salió a presentar el premio más importante, a Artista del Año. No sin antes denunciar la masacre que está viviendo el pueblo palestino, aunque sin nombrar detalles: «Hay mucha gente sufriendo un genocidio». Rozalén, entre lágrimas, recibe el premio con mucho respeto para sus compañeros: «Llevo unos años en los que me han pasado cosas increíbles y ahora creo que esto lo merece otra gente, pero estoy aquí», comentó.

Rosario, Sandra Carrasco y David de Arahal despidieron con una celebración del flamenco una gala que había resultado amena, divertida y que representaba un paso hacia delante para el objetivo de conseguir unos Grammy marca española. Todas las actuaciones de la gala, al final del artículo.

Palmarés de los Premios de la Academia de la Música de España 2025

Artista del Año: Rozalén

Álbum del Año: La jauría de Dani Fernández

Canción del Año: Tengo un pensamiento de Amaia

Mejor Nuevo Artista: Alcalá Norte

Compositor del Año: Amaia

Mejor Ingenieria de Grabación para Álbum o Canción: José Nortes, Pablo Pulido por Hasta el final de Coque Malla ft Leiva

Productor del Año: Carlos Raya por la La Torre Picasso de Arde Bogotá

Mejor Álbum de Pop: Estopía de Estopa

Mejor Álbum de Pop Tradicional: El Abrazo de Rozalén

Mejor Canción Pop: Tengo un pensamiento de Amaia

Mejor Fusión Interpretación Urbana: Todo Roto de Nathy Peluso y Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Urbana: Grasa de Nathy Peluso

Mejor Canción Rap/Hip Hop: Aprender amar de Nathy Peluso

Mejor Canción Urbana: Manhattan de Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Electrónica: Aquí y ahora de Delaporte

Mejor Canción de Música Electrónica: La Ceniza de Ale Acosta ft Valeria Castro

Mejor Álbum de Rock: Ahora de Biznaga

Mejor Canción de Rock: Gigante de Leiva

Mejor Álbum de Pop Rock: Un lugar perfecto de DePedro

Mejor Canción de Pop Rock: El Hombre del Tiempo de LaLa Love You

Mejor Álbum de Música Alternativa: La Caleta de La Plazuela

Mejor Canción Alternativa: Rumba de los bajos de La Plazuela

Mejor Álbum de Flamenco: Pepito y Paquito de Paco de Lucía y Pepe de Lucía

Mejor Tema de Flamenco: Pasodoble a José Tomás de Vicente Amigo

Mejor Álbum Cantautor: El Abrazo de Rozalén

Mejor Canción de Cantautor: La Soledad de Valeria Castro

Mejor Álbum Folklórico: La Serrana de Karmento

Mejor Álbum de Jazz: Spain Forecer Again de Michel Camilo y Tomatito

Mejor Álbum de BSO, series, publicidad: La Habitación de al lado de Alberto Iglesias

Mejor Canción/ Tema de BSO, series, publicidad: El Borde del Mundo de Valeria Castro (El 47)

Mejor Álbum Instrumental: Spain Forever Again de Michel Camilo y Tomatito

Mejor Álbum de Música Clásica: Lorquiana

Mejor Obra Composición Contemporánea: Torre de la Calahorra

Mejor Arreglo: Víctor Martínez por Tengo un pensamiento (La Revuelta)

Mejor Diseño de Álbum: Bego Martín por El último día de nuestras vidas de Dani Martín

Mejor Videoclip Musical: Gigante de Leiva

Mejor Vídeo Versión Larga: La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés de Antón Álvarez

Mejor Gira: Estopa

Mejor Evento Musical del Año: Noches del Botánico

Mejor Canción en Catalán: Sort De Tu de Oques Grasses

Mejor Canción en Euskera: Etxe Bat de Gorka Urbizu

Mejor Canción Gallego/Asturiano/Bable: Catro Cousas de Caamño & Ameixeiras, Rodrigo Cuevas

Mejor Álbum de Música para Niños: Cuatro de Yo soy ratón