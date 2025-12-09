Muere Jorge Martínez, cantante y líder de Ilegales

Día triste para el rock español. Jorge Martínez, fundador y cantante de Ilegales, ha fallecido en el Hospital Central de Asturias a los 70 años por un cáncer. El pasado septiembre, el grupo anunció que paraba su gira actual por la enfermedad de Martínez, quedando una veintena de conciertos sin celebrarse.

Conocido como Jorge Ilegal, el frontman era una de las figuras más carismáticas e irreverentes de la historia del rock español. Martínez nació en Áviles en 1955 y fundó Ilegales en 1982 tras haber sido miembro de Los Metálicos la década anterior. Más de 40 años después, Ilegales es considerada una de las bandas más grandes del rock español.

- Publicidad -

Lanzaron su primer disco en 1982, titulado de forma homónima, y continuaron con su indomabilidad en ‘Agotados de esperar el fin’ (1984) o ‘Todos están muertos’ (1985). También demostraron su carácter incansable publicando la friolera de cinco discos en los últimos 10 años. El último fue ‘Joven y arrogante’, el cual salió a la venta este mismo año.

Para Jorge Ilegal, seguir con una banda después de 40 años consistía en «arriesgar a pesar de haber dado con una fórmula que funciona», intentar «no sacar siempre el mismo disco». Su legado perdura en canciones como ‘Soy un macarra’, ‘Hola, mamoncete!’ o ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’, y en la memoria de todos los amantes del rock hispanohablante.