Ethel Cain, Alabama Shakes… a Noches del Botánico 2026

Ethel Cain, Alabama Shakes en su regreso después de ocho años, Two Door Cinema Club o Rigoberta Bandini se encuentran entre los primeros nombres anunciados en la 10º edición de Noches del Botánico, el ciclo de conciertos de Madrid que tiene lugar cada verano en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense, entre los meses de junio y julio.

El primer avance de Noches del Botánico revela a Rigoberta por ahora como apertura de la edición actuando el 5 de junio, a la que seguirán Two Door Cinema Club el día 7, Ethel Cain el 9, Lia Kali el 12, Ginebras el 13, Love of Lesbian el 15 y ZAZ el 22.

- Publicidad -

En cuanto al mes de julio, el primer nombre programado es el de Danny Elfman el 6 de julio, y a continuación figuran Silvana Estrada junto a Mari Froes el día 9, Jean-Michel Jarre el 10, Alabama Shakes el 11, Belle & Sebastian el 16, Rick Astley el 17, ZZ Top el 20, Biffy Clyro el 21 y Diana Krall el 27.

Las entradas para Noches del Botánico se pondrán a la venta el martes 16 de diciembre a las 12 horas, exclusivamente en la web del festival y en los canales de venta de El Corte Inglés. Los puntos de venta físicos de El Corte Inglés estarán disponibles 23 horas después de la salida de la venta online.